Phúc Hưng Golden tăng tiềm năng sinh lời nhờ thăng cấp hệ thống tiện ích

Chơn Thành - Vùng đất “trẻ” đầy tiềm năng phát triển

Chơn Thành là huyện phía Tây Nam tỉnh Bình Phước, Phía Đông huyện giáp thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, phía Tây giáp huyện Dầu Tiếng, phía Nam giáp huyện Bàu Bàng và huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), phía Bắc giáp huyện Hớn Quảng. Đây là thị trường trẻ đầy tiềm năng cho khách hàng đầu tư với những tiềm năng lớn về kinh tế và du lịch mang đến tiềm năng thanh khoản tốt cho thị trường bất động sản.

Chơn Thành (Bình Phước) sở hữu tiềm năng vượt trội tạo đà BĐS bứt phá.

Chơn Thành là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Phước, có vị trí chiến lược quan trọng quy tụ hơn 50% các khu công nghiệp lớn của toàn tỉnh như: KCN Minh Hưng Hàn Quốc (1.500ha), KCN BECAMEX (4.170ha), KCN Minh Hưng, KCN Minh Trung, KCN Chơn Thành.

Ngoài ra, Chơn Thành cũng là nơi có tốc độ phát triển đô thị nhanh hơn so với mức bình quân chung của các huyện trong địa bàn tỉnh Bình Phước đạt mức 17,1%. Trong năm 2020, Chơn Thành được công nhận là đô thị loại IV và định hướng quy hoạch trở thành đô thị loại III trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, với lợi thế sở hữu những địa danh du lịch sinh thái hấp dẫn, dẫn đầu xu hướng du lịch trong mùa hè được nhiều du khách tin lựa chọn trong giai đoạn bình thường mới nổi bật như hồ Dầu Tiếng - địa danh thu hút được đông đảo các du khách chọn lựa làm địa điểm camping tạo nên tiềm năng phát triển du lịch cho khu vực.

Cơ sở hạ tầng cũng được Chơn Thành chú trọng phát triển mạnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tuyến đường Minh Hưng – Dầu Tiếng với chiều rộng 32m giúp kết nối KCN Minh Hưng 3- Quốc lộ 13 – Dầu Tiếng tạo nên hệ giao thông tiếp nối liên khu. Đặc biệt là hai tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang chuẩn bị khởi công có tổng chiều dài 68,7km với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 01 lên đến 24.274 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) (tổng mức đầu tư khoảng 19.800tỷ đồng) đã được Trung ương thống nhất thực hiện ở giai đoạn 2021-2025. Khi các tuyến cao tốc này hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực này không ngừng tăng lên.

Sức hút đến từ chuỗi tiện ích đắt giá Phúc Hưng Golden

Tọa lạc ngay trên mặt tiền Đại lộ Minh Hưng lộ giới 32m, cư dân Phúc Hưng Golden thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích ngoại khu đủ đầy trong khu vực nhờ vị trí kết nối giao thương thuận lợi. Chỉ mất 5 phút để đến KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, KCN Minh Hưng III, KCN Sikico Nhật Bản, KCN Becamex Bình Phước, 7 phút để di chuyển đến chợ Minh Hưng, siêu thị bách hóa, trường học các cấp và 10 phút để đến chợ Chơn Thành, bệnh viện Đa khoa Chơn Thành, trung tâm hành chính Chơn Thành.

Tại đây, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng ngay nơi ngưỡng cửa, chỉ vài bước chân là cư dân có thể trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp của khu vực.

Chuỗi tiện ích đắt giá KĐT bậc nhất Chơn Thành (Bình Phước) - Phúc Hưng Golden.

Không chỉ sở hữu chuỗi tiện ích ngoại khu đủ đầy mà ngay tại nội khu của Phúc Hưng Golden, cư dân cũng có thể trải nghiệm hệ tiện ích All in One hiện đại và đẳng cấp.

Mọi nhu cầu từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục, giải trí đều được nhà phát triển dự án Hoàng Cát Group đáp ứng qua chuỗi tiện ích: Công viên cây xanh Golden Central Park và Golden Phoenix Park hiện đã đi vào vận hành phục vụ cư dân, trường học các cấp, TTTM Luxury Mall, bệnh viện Duy Khang Phúc Hưng. Vào ngày 3/7/2022 sắp đến, công trình chợ Golden Market sẽ được đơn vị phát triển dự án khởi công, mang đến những giá trị tốt nhất cho quý cư dân.

Điều này đã thu hút sự chú ý của không ít nhà đầu tư và các gia đình trẻ mong muốn tìm cho mình một nơi an cư đủ đầy ngay giữa trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, Chơn Thành còn là nơi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nhờ vị trí kết nối giao thương thuận lợi.

Từ Phúc Hưng Golden cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến những địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của khu vực như: Hồ Dầu Tiếng... để cùng gia đình tận hưởng một chuyến camping trong những ngày cuối tuần thật trọn vẹn và thoải mái mà chẳng cần đi xa.

Với mức giá cạnh tranh chỉ từ 01 tỷ/sản phẩm đất nền và từ 4,5 tỷ/sản phẩm shophouse, cùng các ưu điểm vượt trội về hạ tầng, tiện ích ALL-IN-ONE, chính sách pháp lý minh bạch (đã có Giấy CNQSDĐ từng nền), tính thanh khoản vượt trội… Phúc Hưng Golden hứa hẹn sẽ là nơi đầu tư và an cư bền vững cho khách hàng.

Mọi thông tin quan tâm về phân khu Golden Silk - Khu đô thị Phúc Hưng Golden bậc nhất Chơn Thành, quý khách hàng có thể liên hệ các đối tác phân phối: Dat Xanh Premium, DN Premium, Phú Khang Holdings, Mia Holdings, Center Land, Đất Xanh Miền Nam, Easy Land, Land Vạn Phú, Đông Á Land.

