Phú Yên: Xe đầu kéo đâm vào vách đá khiến 2 người thương vong

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 18/9 tại Km 04+150 ĐT 643 thuộc thôn Tân Lập (xã An Mỹ, Tuy An, Phú Yên) đã xảy ra vụ xe đầu kéo đâm vào vách đá làm cho 2 người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 77H-001.07 kéo theo sơ mi rơ mooc 77R-017.64 do ông Võ Văn L. (sinh năm 1989 trú tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển lưu hành theo hướng Tây - Đông, trên xe có phụ xe Đỗ Phúc Mến (Sinh năm 1999, trú tại Cát Tài, Phù Cát, Bình Định).

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa điểm trên thì xe đầu kéo đâm vào vách đá bên phải theo hướng lưu hành gây tai nạn. Hậu quả, lái xe Võ Văn L. chết tại chỗ, phụ xe Đỗ Phúc Mến bị thương. Nguyên nhân nhận định ban đầu: Lái xe ô tô đầu kéo không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt để phối hợp với Công an huyện Tuy An đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 7h ngày 18/9, tại QL1A đoạn qua thôn Phú Điềm (An Hiệp, Tuy An) xe ô tô tải BKS 60C- 543.65 do ông Phạm Văn Tiền (SN 1994, trú Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, đến địa điểm trên thì xe bất ngờ lật. Tuy vụ tai nạn không có thương vong về người, nhưng xe ô tô tải bị hư hỏng hoàn toàn.