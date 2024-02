Phú Yên: Ô tô lao xuống vực lúc nửa đêm, tài xế tử vong

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, lúc 0h46 khuya 15/2, tại km 03+750 tuyến ĐT641 thuộc thôn Định Trung, xã An Định (huyện Tuy An) ô tô 4 chỗ BKS 78A - 162.05 do ông Nguyễn Xuân K. (SN 2000, xã An Nghiệp) cầm lái, đang chạy hướng Tây - Đông thì lao xuống vực cầu Cây Cam.

Thời điểm gặp nạn trên xe chỉ có mình ông K.

Hiện trường vụ xe ô tô lao xuống vực.

Sau vụ tai nạn, người dân cùng lực lượng chức năng đã phá cửa xe, trục vớt, đưa người gặp nạn lên bờ, tiến hành các biện pháp sơ cứu nhưng ông K. đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông K. lái xe không chú ý quan sát nên xảy ra tai nạn.

Cũng trong sáng nay, một vụ tai nạn xảy ra tại QL1 thuộc địa phận thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam (TX Đông Hòa, Phú Yên) giữa xe máy và ô tô.

Hiện trường vụ ô tô va chạm với xe máy trên QL1.

Theo đó, lúc 7h30 tại km 1363+250T, xe mô tô BKS 77C1 - 138.08 lưu hành hướng Bắc - Nam va chạm với xe ô tô BKS 79A - 212.25 lưu hành ngược chiều.

Vụ va chạm làm 1 người đi xe mô tô bị thương, 2 phương tiện hư hỏng, giao thông lưu thông chậm.