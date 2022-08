Phú Yên: Khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc quy mô lớn

(VTC News) -

Hai bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc là: Lưu Hoàng Phi Hùng (sinh năm 1976) và Bùi Thị Tú Trinh (SN 1983), là vợ chồng cùng trú tại phường 1 (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công an tỉnh Phú Yên đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Hoàng Phi Hùng là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về tội Tổ chức đánh bạc, 9 bị can về tội Đánh bạc để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Các bị can bị khởi tố về tội Đánh bạc, gồm: Lưu Thị Ánh Tuyết (SN 1987, trú phường 4, TP.Tuy Hòa); Phạm Thị Bích Trâm (SN 1989, trú tại phường 9, TP.Tuy Hòa); Võ Thị Hồng Trân (SN 1984, trú tại phường 1, TP.Tuy Hòa); Bùi Thị Minh Tâm (SN 1980, trú tại xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa); Bùi Hải Lưu (SN 1995, trú tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa); Lê Thị Cúc (SN 1984, trú tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa); Nguyễn Thị Kim Trúc (SN 1977, trú tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa); Nguyễn Thị Thư (SN 1969, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) và Ngô Thị Hà (SN 1972, trú tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa).

Vợ của Hùng là Bùi Thị Tú Trinh, cùng chồng tổ chức đường dây đánh bạc.

Trước đó, tháng 9/2021, đơn vị đã lập chuyên án về việc đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh do vợ chồng Hùng và Trinh cầm đầu.

Đến ngày 24/8/2022, Ban chuyên án đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị, địa phương, chia thành 22 tổ, đồng loạt đột nhập, bắt quả tang tại các địa điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Các địa điểm đánh bạc thuộc TP. Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Sơn Hòa, huyện Sông Hinh và TX Đông Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng về hành vi Đánh bạc; đồng thời tạm giữ trên 2,1 tỷ đồng tiền mặt, nhiều loại trang sức, kim loại màu vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.