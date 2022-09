Phú Thọ: Cứu sống nam thanh niên bị tre đâm xuyên cổ

(VTC News) -

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ vừa hoàn thành chiều 2/9 sau khi nạn nhân được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân là Hoàng Văn C., sinh năm 1991, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyến Quang.

Trước đó, lúc 15h cùng ngày, C. đang đi xe máy trên đoạn đường qua xã Đội Bình (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) thì bị ngã, đè lên một đoạn tre khô. Đoạn tre này đâm xuyên qua cổ C. từ vị trí dưới tai phải, xuyên về phía sau. Ngay sau đó, người dân đưa C. vào bệnh viện cấp cứu.

Nam thanh niên bị đoạn tre đâm xuyên cổ được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu.

"Rất may mắn là thanh tre đâm cách động mạch khoảng 5 cm", bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cho biết.

Cũng theo bác sĩ Hải, nạn nhân mất máu nhiều. Dị vật cũng gây tổn thương vỡ bờ cung sau đốt sống C2 lệch phải, có vài bóng khí lân cận và tổn thương nhiều tổ chức khác, nên khá nguy hiểm.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được dị vật là một que cây tre dài khoảng 15 cm, ca mổ thành công. Các tổn thương vùng cổ C. đã được xử lý tối đa, nạn nhân tỉnh.

"Nạn nhân đang được theo dõi chặt chẽ tại Khoa gây mê hồi sức", bác sĩ Hải cho biết.

Đồng thời, ông khuyến cáo trong trường hợp người dân chẳng may gặp tai nạn tương tự, tuyệt đối không được rút dị vật, cần bất động tại chỗ và gọi ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.