Phú Quốc khẩn tìm người liên quan chùm ca nhiễm SARS-CoV-2

(VTC News) -

Sáng 21/9, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) phát thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Theo thông báo, qua xét nghiệm sàng lọc tại phường An Thới hôm 20/9, lực lượng chức năng phát hiện bà H.T.H. (bán bún riêu tại Tổ 5, khu phố 1) dương tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết, lực lượng y tế phát hiện thêm 9 người khác cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng phong toả khu vực liên quan ca F0.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Phú Quốc thông báo khẩn những người đã đến các địa điểm dưới đây trong 14 ngày gần nhất (từ 7 - 20/9) liên hệ trạm y tế, trung tâm y tế nơi cư trú gần nhất để khai báo y tế, hoặc liên hệ đường dây nóng 0913.310.115 để được hướng dẫn.

Các địa điểm gồm: khu vực Cầu cảng An Thới, Chợ cá An Thới, nhà thùng nước mắm Hớn Hưng (khu phố 4, phường An Thới), Trại hòm Sáu Điệp (khu phố 6, phường An Thới), nhà bà Nguyễn Thị Huệ (tổ 2, khu phố 7, phường An Thới và khu vực Cảng Vịnh Đầm (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ).