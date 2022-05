Phụ nữ thích ăn 6 loại thực phẩm này thường lâu già

Ngoài tuổi 30, hầu hết phụ nữ luôn phải lo toan cho gia đình, quanh năm ở trong trạng thái dễ cáu kỉnh nên nhan sắc cũng bị ảnh hưởng phần nào. Nếu chỉ dựa vào những mỹ phẩm ngoài da thôi không đủ, muốn trẻ lâu phải nuôi dưỡng bản thân từ bên trong.

Một trong những nỗi lo thường trực của phụ nữ là già đi, dung nhan ngày càng "xuống cấp", đặc biệt là sau tuổi 30. Phụ nữ nuôi dưỡng cơ thể tốt nhất nên bổ sung protein để trẻ hóa. Khi lão hóa liên tục, collagen và protein trong cơ thể sẽ bị mất đi. Lúc này, khuôn mặt sẽ có một loạt các đốm màu, nếp nhăn, da bắt đầu chảy xệ và xuất hiện các vấn đề khác. Vóc dáng cũng sẽ dần dần trở nên cồng kềnh, gây ra hiện tượng béo phì.

Đặc biệt, sau khi phụ nữ qua tuổi 30, các mô và cơ quan của cơ thể bắt đầu "xuống cấp". Tình trạng này diễn ra liên tục sẽ xuất hiện một số hiện tượng lão hóa rõ ràng.

4 dấu hiệu lão hóa ở phụ nữ

1. Rụng tóc

Rụng tóc nghiêm trọng trong một thời gian cũng có thể là tín hiệu của sự lão hóa. Đó là do các nang tóc bắt đầu giảm, sự sản xuất melanin cũng giảm dần.

2. Hông chảy xệ

Sau khi phụ nữ bắt đầu lão hóa, collagen và protein của cơ thể bắt đầu mất dần, không thể hỗ trợ hông nữa. Lúc này, hông của người phụ nữ có hiện tượng trở nên chảy xệ ở cả hai bên.

3. Đau khớp

Phụ nữ bước vào giai đoạn lão hóa, xuất hiện đau khớp là triệu chứng rõ ràng nhất. Tình trạng này sẽ xảy ra trước và sau khi mãn kinh ở phụ nữ. Nếu chị em thấy có biểu hiện này thì phải kiểm tra càng sớm càng tốt, nếu không sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

4. Ngực chảy xệ

Khi phụ nữ bắt đầu lão hóa, cơ thể không thể hỗ trợ sự hình thành và hoạt động của ngực. Vì vậy khi phụ nữ bước vào giai đoạn lão hóa, ngực cũng sẽ xuất hiện hiện tượng chảy xệ rõ rệt.

Phụ nữ già chậm thường thích ăn 6 loại thực phẩm

1. Kiwi

Kiwi được gọi là vua của các loại quả giàu chất xơ và hàm lượng vitamin C. Với lượng calo tương đối thấp trong khi vitamin lại cao, kiwi rất thích hợp cho phụ nữ. Ăn nhiều kiwi giúp chị em làm đẹp da, da có độ căng bóng, mịn màng mà không bị khô, giảm hẳn sắc mặt tiều tụy. Không những thế, ăn kiwi còn giảm tích tụ chất béo, tránh tăng cân, béo phì.

2. Sữa đậu nành

Sữa đậu nành được làm từ đậu nành, vừa giàu chất dinh dưỡng, lại có protein thực vật lecithin, thành phần isoflavone axit amin.

Các thành phần isoflavone trong sữa đậu nành và các thành phần nội tiết tố nữ tự nhiên trong cơ thể con người rất giống nhau. Uống sữa đậu nành có thể đóng một vai trò trong việc nuôi dưỡng cơ thể, trì hoãn tốc độ lão hóa của da rất tốt.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh còn được gọi là rau tự nhiên lành mạnh, chứa nhiều thành phần chất chống oxy hóa. Ăn bông cải xanh có thể loại bỏ các gốc tự do dư thừa của cơ thể con người, thúc đẩy đốt cháy chất béo. Ngoài các thành phần chống oxy hóa, hàm lượng vitamin C cũng tương đối phong phú có thể kéo dài trạng thái trẻ trung của da, làm cho da đàn hồi và sáng bóng.

4. Mướp đắng

Mướp đắng nhiều nước và vitamin E, ăn vào mùa hè đặc biệt có tác dụng giải nhiệt và giải độc. Nhờ đặc tính giàu chất chống oxy hóa, chị em ăn mướp đắng cũng có thể cải thiện hiệu quả sự trao đổi chất của cơ thể và trao đổi chất cơ bản, tăng tốc độ lưu thông máu, làm giảm nếp nhăn cho làn da để bù nước sâu. Mặt khác, một số phân tử trong mướp đắng, có thể ức chế sự tích tụ cholesterol chất béo, giảm mức cholesterol và triglyceride, có tác dụng trì hoãn lão hóa rất hiệu quả.

5. Cà rốt

Cà rốt có thể ăn sống, cũng có thể chế biến trong các món ăn. Loại củ này được khuyến cáo chứa nhiều vitamin C và vitamin A.

Vitamin a có thể duy trì độ bóng tóc, làn da mịn màng, đạt được mục đích trì hoãn lão hóa, cũng có thể đóng một vai trò chống viêm và diệt khuẩn, thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột.

Đối với phụ nữ, trong cuộc sống hàng ngày có thể ăn nhiều cà rốt để thúc đẩy nhu động ruột và tiêu hóa, đồng thời cải thiện tổn thương võng mạc, cải thiện thị lực, trì hoãn lão hóa.

6. Trà xanh

Trà xanh giúp trì hoãn lão hóa. Điều này là do trà xanh có chứa catechin, polyphenol - các thành phần chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do của cơ thể con người. Theo số liệu thống kê nghiên cứu, 1mg polyphenol trong trà loại bỏ tác dụng gốc tự do dư thừa có hại cho cơ thể con người tương đương với 9 microgram siêu oxit enzym.

Ngoài thực phẩm, có 1 điều chị em cũng cần làm được để làm chậm quá trình lão hóa: Uống đủ nước

Nước là chất bôi trơn của cơ thể con người. Uống đủ nước để giữ ẩm tốt hơn cho da, làm cho làn da trông sáng bóng và đàn hồi. Ngoài uống nước khi khát, buổi sáng thức dậy, bạn nên uống một ly nước giúp đánh thức làn da và bài tiết độc tố tích lũy ra khỏi cơ thể.