Phụ huynh ở TP.HCM: Tôi rất mừng nếu thi tốt nghiệp THPT 2022 chia thành 2 đợt

Có con đang học lớp 12, khi có thông tin Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 2022 thành 2 đợt, anh Nguyễn Trung Võ (ngụ quận 4, TP.HCM) rất vui và trao đổi với con gái về vấn đề này.

Anh Võ chia sẻ, năm ngoái cháu anh ở quê vào thời điểm dự thi tốt nghiệp thì mắc COVID-19, nếu kỳ thi không chia làm 2 đợt thì có lẽ cháu anh đã lỡ mất kỳ thi quan trọng. Hiểu được điều này nên anh ủng hộ đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM và mong đề xuất này sớm được chấp thuận.

Học sinh TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

"Tôi rất mừng nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chia thành 2 đợt, như vậy con tôi nếu không may mắc COVID-19 vẫn có cơ hội được dự thi. Đây là đề xuất hợp lý trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. Năm ngoái cũng có 2 đợt thi, tuy thành phố không tổ chức đợt 2 do dịch bệnh căng thẳng, nhưng nếu có 2 đợt sẽ tạo điều kiện, đảm bảo quyền lợi cho học sinh là F0, F1, học sinh không thể dự thi đợt 1. Tôi ủng hộ hoàn toàn, tiện cho các con, còn nếu đến tháng 7 tình hình không khả quan như năm ngoái thì lúc đó có thể hoãn thi và xét theo quá trình học tập của các con”, anh Võ nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thu Ái Vân có con đang học lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10) ủng hộ đề xuất của Sở GD&ĐT. Chị cho rằng, từ nay đến tháng 7 rất khó biết tình hình dịch COVID-19 thế nào, việc tổ chức 2 đợt thi là hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho học sinh nếu chẳng may bị mắc COVID-19.

“Tôi ủng hộ, phải “bình thường mới” thôi. Từ đây đến lúc thi còn mấy tháng nữa, không ai mong con mình mắc COVID-19 nhưng lỡ đến ngày thi tự nhiên con thành F0 thì thiệt thòi nếu chỉ có thi 1 đợt. Có 2 đợt, không được đợt đầu thì có đợt 2, 12 năm của con không bị lỡ”, chị Vân chia sẻ.

Bên cạnh ý kiến ủng hộ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành 2 đợt, một số phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng. Anh Trần Viết Thanh có con học lớp 12 tại quận 7 cho rằng, thi 2 đợt sẽ khó có được sự công bằng trong mức độ dễ - khó của cấu trúc đề thi. "Tôi ủng hộ nhưng cấu trúc đề thi cần có sự khác nhau giữa 2 đợt để tạo sự công bằng", anh Thanh nói.

Trong khi đó, khi được hỏi về tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022, anh Nguyễn Công Lý (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) ủng hộ tổ chức 2 đợt thi, nhưng anh cho rằng thuận tiện và tốt nhất là tổ chức thi 1 đợt và xét đặc cách cho học sinh F0, F1, không thể dự thi.

“Năm ngoái tôi thấy thành phố chỉ tổ chức 1 đợt, còn sau đó là xét đặc cách cho các con không thi được do bệnh COVID-19. Năm nay tôi thấy cũng nên làm vậy, các con không thi được do mắc COVID-19, hay có lý do chính đáng không thể thi được thì nên xét theo điểm học bạ cho các con”, anh Lý nói.

Nhiều phụ huynh ủng hộ đề xuất thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành 2 đợt.

Nói về đề xuất của trên của Sở GD&ĐT, cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (quận 1) cho rằng, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, phương án thi nào tốt nhất cho học sinh thì các trường đều ủng hộ. Tổ chức kỳ thi làm 2 đợt sẽ tạo điều kiện cho tất cả học sinh đều có cơ hội được tham dự kỳ thi THPT sau 12 năm học và có thể đạt được kết quả tốt hơn.

"Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành 2 đợt là hợp lý và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, cái gì tốt nhất cho học sinh thì mình ủng hộ thôi", cô Thủy nói.

Về ý kiến chỉ nên thi 1 đợt và xét đặc cách cho các em F0, F1, không thể dự thi, cô Thủy cho rằng, vấn đề đặc cách xét tốt nghiệp trong tình hình dịch bệnh phải theo Luật Giáo dục và quy định của Bộ GD&ĐT ban hành chứ không thể là giải pháp tình thế. Do đó trước mắt, đề xuất tổ chức 2 đợt thi là giải pháp tốt nhất cho học sinh.

Nếu vẫn giữ 1 đợt với những ưu tiên, đặc cách đôi khi thiệt thòi cho học sinh, bởi thực tế nhiều em muốn thi tốt nghiệp THPT để có kết quả cao phục vụ cho xét tuyển vào đại học.

“Ví dụ đại học cần kết quả loại Giỏi, nếu học sinh xét đặc cách thì không thể loại Giỏi, nếu các em không thi sẽ không vào được. Không tổ chức thi là không thuận lợi và không tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh. Sở đưa ra đề xuất là hướng đến quyền lợi của các em là được quyền tham gia thi tốt nghiệp THPT để có được kết quả cao nhất, đạt được nguyện vọng tuyển sinh vào đại học, cao đẳng như các em mong muốn”, cô Thủy nói.

Ngoài ra, theo cô Thủy, Sở GD&ĐT đề xuất như vậy là đang tính đến quyền lợi thiết thực của học sinh, bởi kết quả tốt nghiệp THPT cũng là một phần quan trọng của nhiều trường đại học, cao đẳng làm cơ sở để tuyển sinh.