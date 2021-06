Phong toả toàn bộ chung cư Marina Tower Bình Dương

(VTC News) -

14h ngày 3/6, cơ quan chức năng TP Thuận An (Bình Dương) đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế tại chung cư Marina Tower (đường Vĩnh Phú 10, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) do có một ca nghi nhiễm COVID-19.

Lực lượng quân sự, công an, dân phòng... đã giăng hàng rào, người dân ở nguyên tại chỗ, không được ra ngoài. Nhiều người dân đã nhờ người từ bên ngoài tiếp tế đồ đạc.

Chung cư Marina Tower (đường Vĩnh Phú 10, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An).

Ca nghi nhiễm sống tại tầng 10 (block C), là khách thuê chung cư, đã được đưa đi cách ly tập trung ngày 23/5.

Có mặt tại thời điểm tiến hành phong toả, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, cơ quan chức năng sẽ thực hiện triển khai phong toả toàn bộ chung cư kể từ 14h hôm nay (3/6) đến hết ngày 10/6, tuỳ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh tại chung cư.

Chung cư Marina Tower gồm 3 block A, B, C với gần 800 căn hộ. Chung cư nằm ngay quốc lộ 13, "cửa ngõ" của TP.HCM nên có lượng người giao thoa với TP.HCM rất nhiều. Ca nghi nhiễm đã đi siêu thị và nhiều khu vực ăn uống dưới chung cư.