Phong tỏa 28 ngày đối với thôn có 5 ca mắc COVID-19 ở Hà Nam

(VTC News) -

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Nam, vùng cách ly y tế được thiết lập từ 17h ngày 29/4 đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi 5 bệnh nhân COVID-19 sinh sống.

Phạm vi vùng cách ly gồm toàn bộ thôn Quan Nhân với tổng số 320 hộ tương ứng 1068 nhân khẩu. Việc tổ chức cách ly y tế phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ vùng cách ly nói trên.

Ngay trong đêm 29/4, Hà Nam huy động các lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm cho 1.068 nhân khẩu tại thôn Quan Nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị huyện Lý Nhân và xã Đạo Lý tập trung truy vết thần tốc các trường hợp F1; huy động các lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm, đảm bảo đến sáng 30/4 phải hoàn tất.

Tại vùng cách ly phải thành lập ngay các tổ "COVID cộng đồng" để tuyên truyền vận động đến từng nhà dân, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh và cách kê khai y tế, giám sát hằng ngày các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để đưa đi xét nghiệm kịp thời, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cho người dân yên tâm, đảm bảo cuộc sống bình thường.

Trước đó, ngày 7/4, anh N.V.Đ. (SN 1993, trú tại thôn Quan Nhân) từ Nhật Bản trở về Việt Nam sau khi hết hợp đồng lao động. Sau nhập cảnh, anh cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính.

Ngày 22/4, anh Đ. trở về Hà Nam, tự cách ly tại nhà. Sáng 24/4, anh có biểu hiện ho, sốt, đau họng, người nhà ra trạm y tế xã khai báo, cơ quan chức năng đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh Đ. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Ngày 29/4, bố, mẹ, vợ và con của anh Đ. đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng nay (30/4), Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2, trong đó có em Đ.H.A. (SN 2004, học sinh lớp 11 Trường THPT Bắc Lý, huyện Lý Nhân) là người tiếp xúc gần với BN2899 vào ngày 24/4.

Như vậy, đến thời điểm này, tại tỉnh Hà Nam có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 2899.