Bí ẩn chưa lời giải của các hộp sọ kinh dị nhất trong lịch sử

1. Hộp sọ trán cao Paracas

Những hộp sọ Paracas được nhà khảo cổ học Julio Tello tìm thấy vào năm 1928 tại bán đảo sa mạc Paracas, phía nam Peru trong một hầm mộ bị chôn vùi dưới cát và đá.

Có hơn 300 hộp sọ Paracas có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi đã được tìm thấy. Tuy nhiên, điều gây ra nhiều tranh cãi chính là những hộp sọ này khác hẳn hộp sọ người thông thường. Thay vì tròn, hộp sọ Paracas lại bị kéo dài ra phía sau.

Nguồn gốc của những hộp sọ Paracas hay những người Paracas luôn là một bí ẩn khiến giới khảo cổ phải đau đầu.

Các xét nghiệm di truyền cho thấy Paracas, không có cùng gen với giống người hay các giống loài linh trưởng khác, nói đúng hơn Paracas "không phải người".

Có ý kiến cho rằng giống loài Paracas là giống lai sinh ra bởi ‘mẹ’ là người Trái Đất và “cha” đến từ một hành tinh xa xôi nào đó.

2. Hộp sọ '' con lai '' của người ngoài hành tinh và con người

Theo báo chí Đức, chiếc sọ này được 1 cặp vợ chồng người Mỹ phát hiện tại 1 hầm mỏ ở Mexico vào năm 1930. Mãi đến năm 1999, người thân của họ mới mang hộp sọ này giao cho nhân viên nghiên cứu.

Lúc đó bên cạnh hộp sọ này còn có 1 bộ xương người, nhìn bề ngoài bộ xương này so với bộ xương của con người bình thường không có gì khác nhau. Hộp sọ được đặt tên là Starchild Skull.

Nhà khoa học Mỹ là Lloyd Pye tin rằng, hộp sọ này chính là bằng chứng về sự tồn tại “đứa con lai” của người ngoài hành tinh và con người.

Hộp sọ '' con lai '' người ngoài hành tinh và con người.

Các thí nghiệm (bao gồm quét X-quang, đo đồng vị) cho thấy sinh vật này sống vào khoảng 900 năm trước, khi chết chỉ khoảng 5 tuổi.

Hộp sọ này khá to, to hơn so với hộp sọ của người bình thường 400 cm2, mật độ xương chắc hơn người bình thường 50%.

Hốc mắc có hình tròn, phẳng, thần kinh thị giác không giống ở người, không có xoang trán. Kết quả kiểm nghiệm ADN chỉ có thể kiểm tra được mẹ của chiếc sọ này là con người "chính gốc" nhưng không xác định ra ADN của cha.

Dường như người hành tinh đã thâm nhập Trái đất từ rất sớm, tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có giao phối với loài người để tạo ra giống lai mới.

Việc giao phối này có thành công hay không thì chưa ai khẳng định. Nếu thành công, hẳn là họ đã thích nghi và che dấu thân phận rất tốt.

Gần đây mạng xã hội bỗng thịnh hành câu đùa: "Mục đích bạn đến Trái đất là gì vậy?", xem ra cũng không giống như đùa lắm.

3. Hộp sọ của ''người ngoài hành tinh ''

Một người đàn ông tìm thấy được hộp sọ này trên một vùng núi Rhodope, Bulgaria.

Nhiều người đã trả một số tiền lớn để mua lại hộp sọ này nhưng chủ nhân của nó không bán vì những bí mật nó mang lại có thể vượt xa những gì tiền bạc có thể mua được.

Chủ sở hữu cho biết, trước đó ông mơ thấy năm sinh mệnh có vẻ ngoài giống robot hình người với trang phục màu vàng chỉ ông vị trí đào thấy hộp sọ, kèm theo các lời chỉ dẫn khác.

Hộp sọ được tìm thấy có kích cỡ bằng đầu trẻ nhỏ nhưng mỏng và nhẹ hơn xương người, chỉ khoảng 250 gram nhưng có tới sáu khoang chứa, tức hộp sọ này có nhiều quan giác quan hơn bình thường.

4. Hộp sọ pha lê thứ 13

Đây là những hộp sọ được cấu tạo trong suốt như pha lê, không phải là sản phẩm có từ tái tạo hay khuôn đúc hiện nay. Tất cả 13 hộp sọ nằm rải rác trên thế giới, được truyền lại ít nhất từ thời văn minh Maya.

Người ta cho rằng một khi 13 hộp sọ này có cơ hội quy tụ lại với nhau, nhân loại sẽ xảy ra chuyện lớn, hoặc chúng chứa đựng bí mật to lớn nào đó, chờ đời thời cơ hoặc một người nào đó đến để mở tung cánh cửa này ra.

Truyền thuyết kể rằng, trước đây rất lâu, có đến tận 12 chủng tộc người ngoài hành tinh nhân sống trên địa cầu, nhưng vì biến cố nào đó, họ đều không thể lưu lại đây.

Mỗi chủng tộc đều lưu lại tri thức của mình vào một hộp sọ, và hộp sọ thứ 13 là chìa khóa để liên kết mở tung ra bí mật này.

Những ai từng sở hữu một trong các hộp sọ đều cho biết, họ có những trải nghiệm lạ thường không thể diễn đạt bằng lời, các hộp sọ có thể trò chuyện thông qua truyền đạt tư duy, chữa lành bệnh và chứa đựng bí quyền kéo dài tuổi thọ.

Hiện tại, thế giới vẫn chưa có lời giải cho những hộp sọ '' kinh dị '' này nhưng chắc một điều rằng, chúng không phải thuộc nền văn minh chúng ta, chúng thuộc về một nguồn gốc, một sinh vật hay một nền văn minh khác mà con người chưa từng biết tới.