Phong quân hàm đại tá cho giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Chiều 31/5, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đến công an tỉnh dự lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc thăng cấp, nâng bậc lương sĩ quan Công an Nhân dân năm 2021.

Trong số các sĩ quan công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm đợt này có ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh được phong quân hàm từ thượng tá lên đại tá.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tuấn được Bộ trưởng Công an quyết định thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được thăng cấp, nâng lương cũng như cá nhân ông Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, thời gian qua, toàn lực lượng công an tỉnh luôn chủ động, nắm chắc và dự báo sát tình hình, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, chung sức xây dựng quê hương ngày càng bình yên, văn minh, giàu đẹp.

Thời gian tới dự báo tình hình an ninh trật tự, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng, tiên phong trên tuyến đầu, phối hợp cùng các ngành các cấp, các ngành phòng chống hiệu quả dịch bệnh.

Sau công bố và trao các quyết định, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế biểu dương những nỗ lực cán bộ chiến sỹ trong niên hạn không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tận tâm, tận tụy, dũng cảm, mưu trí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ các được giao.

Đồng thời, ông Tuấn cũng đề nghị chỉ huy, cán bộ chiến sỹ phải tiếp tục rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1976, quê quán xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn từng là Ủy viên Thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Tháng 1/2018, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn (khi ấy đang mang quân hàm Trung tá) được Bộ trưởng Bộ Công quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.