Phòng, chống sử dụng công nghệ cao để gian lận thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị số 17 về về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Theo chỉ thị, trong năm qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra trong đánh giá kết quả giáo dục, năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của lãnh đạo Chính phủ công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt, phối hợp thiếu nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả; công tác truyền thông còn hạn chế; tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; bảo đảm đề thi tuyệt đối an toàn, chính xác, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

"Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi", chỉ thị nêu rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Về phía UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương; chủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh cũng cần được triển khai và phải theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Với thí sinh và người thân của thí sinh ở các điểm thi, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, hải đảo, UBND các địa phương cần tạo điều kiện để các em và người thân được thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ.

Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi năm nay.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính phục vụ kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn và hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi.

