Phòng chống dịch, nhiều địa phương hủy chương trình chào năm mới 2022

(VTC News) -

Quảng Nam: Dừng dạ hội Hội An chào năm mới 2022

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đã phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và chưa xác định nguồn lây, UBND TP Hội An thống nhất tạm dừng tổ chức các hoạt động Dạ hội Hội An chào năm mới vào đêm 31/12/2021 và sự kiện “Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022 vào sáng 1/1/2022".

TP Hội An hủy tổ chức dạ hội chào năm mới 2022.

Riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm...đón khách tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường để phục vụ du khách, nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đà Nẵng, Gia Lai không tổ chức bắn pháo hoa

Ngày 31/12, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng - cho biết năm nay Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới Dương lịch 2022.

Theo bà An, trước đó, sở cũng có kế hoạch tổ chức một số hoạt động chào năm mới nhưng trước diễn biến dịch còn nhiều phức tạp nên chưa triển khai được mà phải dựa trên tình hình thực tế.

Đêm nay, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh có chương trình tạp kỹ được livestream trên các sóng để người dân thưởng thức. Tại Bảo tàng Điêu khắc Chămpa có chương trình công bố cuộc thi phim ngắn Đà Nẵng, dự kiến lượng khách cũng chỉ khoảng 100 người trở lại và thực hiện đảm bảo 5K. “Các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào năm mới của Đà Nẵng sẽ được tổ chức gọn nhẹ, chủ yếu là đẩy mạnh truyền thông”, bà An nói.

Đà Nẵng, Gia Lai không tổ chức bắn pháo hoa.

Cũng như Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai sẽ không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là người đứng đầu quyết định việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người không bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tỉnh này yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi.

Đắk Lắk, Quảng Bình phát trực tuyến chào đón năm mới trên mạng xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Lắk chào 2022” theo hình thức phát trực tuyến trên tài khoản Facebook, kênh Youtube Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk và chia sẻ trên các kênh tuyên truyền của ngành.

Chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào 2022” tổ chức vào 20h ngày 31/12/2021 với những tiết mục nghệ thuật vui tươi, phấn khởi, mang âm hưởng hiện đại chào đón năm mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho hay, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022 được triển khai theo mô hình “Nhà hát truyền hình”, “Nhà hát online” nhằm đảm bảo thực hiện linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay.

Màn đếm ngược chào đón năm mới 2022 sẽ phát trực tuyến trên các nền tảng số của du lịch Quảng Bình.

Tại Quảng Bình, chương trình "Đếm ngược chào đón năm mới Phong Nha 2022" được tổ chức từ 22h ngày 31/12/2021 đến 0h30 ngày 1/1/2022 và sẽ phát trực tuyến trên các nền tảng số của du lịch Quảng Bình (chính thức tại Fanpage Facebook: QuangBinh Tourism).

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng, nội dung độc đáo gắn với quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình - "Điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt" sẽ phục vụ người dân nhưng với số lượng hạn chế.