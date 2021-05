Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương kiện Báo Pháp luật Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 12/5, TAND quận Ba Đình (TP Hà Nội) thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Lộc An (SN 1965, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, hiện là Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), và bị đơn là Báo Pháp luật Việt Nam (địa chỉ số 42/29 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là ông Đào Văn Hội (Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam).

Trong đơn khởi kiện, ông Nguyễn Lộc An cho rằng, ngày 9/4, Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải các nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín, đồng thời sử dụng hình ảnh của ông trái phép.

Cụ thể, trong trailer – Chuyện sốc ở Bộ Công Thương: Vụ phó Vụ Thị trường trong nước từng lĩnh án tù đăng vào hồi 11h51 ngày 9/4 và đoạn phóng sự đăng tải lúc 17h13 ngày 9/4 với nội dung “Chuyện sốc” ở Bộ Công Thương: Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước từng lĩnh án tù giam quy kết, đăng tải thông tin bịa đặt, không đúng sự thật, vu khống ông An “có bệnh án tâm thần”.

Hình ảnh có mặt ông Nguyễn Lộc An được cắt từ video "Chuyện sốc ở Bộ Công thương: Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước từng lĩnh án tù" đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo ông An, việc Báo Pháp luật Việt Nam đưa thông tin ông “có bệnh án tâm thần” là không có căn cứ, không đúng sự thật bởi kết luận một người có bệnh nói chung, bệnh tâm thần nói riêng thuộc về cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguyên đơn cũng trích văn bản trả lời khiếu nại cho người ủy quyền của ông An, phần giải thích về bệnh án tâm thần, chính tờ báo gián tiếp phủ nhận “Bệnh án tâm thần” khi đánh tráo khái niệm, viện dẫn Quyết định số 2508/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế ban hành để hướng dẫn việc chẩn đoán và điều trị bệnh rối loạn tâm thần thường gặp áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước.

Do đó, ông An khẳng định không có bệnh án tâm thần nào liên quan đến bản thân như tờ báo đưa ra. Ông An cho rằng việc làm nói trên của Báo Pháp luật Việt Nam là vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của mình.

Từ đó, ông An nhấn mạnh, đoạn trailer và phóng sự khẳng định ông “bị tuyên án tù bỗng dưng ngoi lên chức Vụ phó một vụ quan trọng của Bộ Công Thương” là không đúng sự thật khách quan, gây hiểu nhầm, hạ thấp uy tín, làm giảm vai trò quản lý nhà nước, uy tín của tổ chức Đảng trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, cán bộ công chức.

Ông An khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết, buộc Báo Pháp luật Việt Nam gỡ bỏ toàn bộ trailer và đoạn phóng sự đưa thông tin không đúng sự thật, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín của mình. Đồng thời, buộc Báo Pháp luật Việt Nam phải công khai xin lỗi mình trên các phương tiện thông tin đại chúng trong đó đăng tải ít nhất 3 bài báo xin lỗi công khai trên 3 tờ báo Trung ương, trong 3 số báo liên tiếp.

Ngoài ra, ông Anh đề nghị toà án buộc Báo Pháp luật Việt Nam phải bồi thường thiệt hại do hành vi đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín với số tiền tương đương 10 tháng tiền lương cơ sở do Nhà nước quy định, tương đương 16 triệu đồng.