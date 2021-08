Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn chỉ đạo lập hồ sơ khống vụ ma túy ở quán karaoke

(VTC News) -

Tối 24/8, nguồn tin của PV VTC News cho biết, tại bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 17 của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã chỉ rõ diễn biến hành vi phạm tội của 6 bị can trong vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Vụ án liên quan việc giải quyết vụ án có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) vào ngày 13/11/2020.

Làm khống hồ sơ

Cụ thể, ông Phạm Quang Tuấn - Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn chỉ đạo ông Nguyễn Hữu Cường - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn không xử lý hình sự đối với những người vi phạm mà giải quyết theo hướng xử lý hành chính.

Ngày 16/12/2020, ông Phạm Quang Tuấn tiếp tục chỉ đạo các ông Nguyễn Hữu Cường, Đỗ Hữu Dũng - Đội phó Đội Quản lý hành chính và Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội điều tra Hình sự hoàn thiện, làm lại hồ sơ, viết lại biên bản kiểm tra hành chính, viết lại biên bản ghi lời khai của người vi phạm không đúng với bản chất vụ việc kiểm tra tại quán Karaoke Hải Sơn 86.

Theo đó, từ việc kiểm tra có phát hiện, thu giữ vật nghi ma túy và các tang vật liên quan, xét nghiệm ma túy dương tính, ông Tuấn chỉ đạo sửa thành kiểm tra không phát hiện thu giữ gì, không sử dụng ma túy, âm tính với ma túy để hợp thức hóa hồ sơ, giải quyết vụ việc theo hướng xử phạt hành chính.

Trụ sở Công an quận Đồ Sơn.

Ngày 16/12/2020 và ngày 15/1/2021, ông Phạm Quang Tuấn tiếp tục chỉ đạo ông Nguyễn Hữu Cường xây dựng báo cáo đề xuất, soạn thảo 3 quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người trong vụ việc. Ông Tuấn ký các quyết định này để hợp thức hóa hồ sơ.

Ông Nguyễn Hữu Cường, dưới sự chỉ đạo của ông Phạm Quang Tuấn đã chỉ đạo các cán bộ được phân công tham gia giải quyết vụ việc cho những người vi phạm tự viết bản kiểm điểm theo hướng không thu giữ ma túy, không sử dụng ma túy, âm tính với ma túy, ký vào biên bản ghi lời khai, biên bản kiểm tra ma túy chưa ghi nội dung gì (ký khống); tiêu hủy toàn bộ hồ sơ cùng tang vật thu giữ được của vụ việc kiểm tra quán Karaoke Hải Sơn 86 xảy ra vào 13/11/2020.

Bên cạnh đó, giữa tháng 12/2020, sau khi được ông Phạm Quang Tuấn chỉ đạo phối hợp với ông Nguyễn Hữu Cường hoàn thiện lại hồ sơ vụ việc kiểm tra tại quán Karaoke Hải Sơn 86, ông Đỗ Hữu Dũng chỉ đạo Nguyễn Viết Công - cán bộ Đội Quản lý hành chính giúp ông Nguyễn Hữu Cường viết lại biên bản kiểm tra quán Karaoke Hải Sơn 86 có nội dung: “Không phát hiện người, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ông Đỗ Hữu Dũng ký xác nhận vào thành phần kiểm tra trong biên bản này. Sau dó, ông Dũng chỉ đạo Nguyễn Viết Công, Vũ Hoàng Văn, Vũ Duy Thanh viết lại biên bản ghi lời khai và biên bản kiểm tra ma túy chưa ghi nội dung nhưng đã có chữ ký sẵn của những người vi phạm (biên bản khống).

Giữa tháng 12/2020, ông Đỗ Hữu Dũng cùng ông Vũ Duy Thanh - cán bộ Đội Quản lý hành chính trực tiếp xác minh lý lịch của 2 người trong vụ việc để phục vụ việc xử lý hành chính. Ông Dũng nhờ công an phường viết lùi vào ngày 14/11/2020 để hợp thức hóa hồ sơ.

Ông Đinh Đình Việt chỉ đạo cán bộ Đội Hình sự viết lại biên bản ghi lời khai, biên bản xét nghiệm ma túy chưa ghi nội dung nhưng có chữ ký của người vi phạm (biên bản không có nội dung như bản tự khai của họ) về việc không thu giữ ma túy, không sử dụng ma túy, âm tính với ma túy để hoàn thiện hóa hồ sơ.

Đại diện Viện KSND tối cao làm việc tại Công an quận Đồ Sơn.

Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Cường và Đỗ Hữu Dũng viết lại biên bản kiểm tra hành chính theo hướng "không phát hiện người, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Sau đó, hai ông này cùng nhau ký xác nhận vào biên bản này.

“Hành vi trên của Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường, Đỗ Hữu Dũng, Đinh Đình Việt, Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, vụ việc. Đồng thời, hành vi này xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và làm mất lòng tin của nhân dân vào các cơ quan thực thi pháp luật, đã phạm vào tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 375 Bộ luật Hình sự”, kết luận của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nêu rõ.

Làm rõ hành vi của Trưởng Công an quận Đồ Sơn

Đối với ông Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn, kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại thu thập được các tài liệu, chứng cứ ông Quang là người trực chỉ huy đơn vị ngày 12/11/2020 đến sáng 13/11/2020.

Khoảng 1h ngày 13/11/2020, ông Quang được ông Đỗ Hữu Dũng - Đội phó Đội Quản lý hành chính, Công an quận Đồ Sơn gọi điện báo cáo đề xuất và ông Quang đồng ý cho kiểm tra hành chính quán Karaoke Hải Sơn 86. Khoảng 8h cùng ngày, ông Quang giao ông Phạm Quang Tuấn - Phó Trưởng Công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc kiểm tra quán karaoke này.

Lời khai của ông Nguyễn Hữu Cường - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn cho thấy, sáng 13/11/2020, sau khi đưa người vi phạm về trụ sở Công an quận Đồ Sơn, ông Quang chỉ đạo ông Cường nhận tiền của người nhà những người này để giải quyết theo hướng xử lý hành chính.

Lúc 14h ngày 13/11/2020, ông Quang chủ trì họp giao ban đơn vị, thành phần có Công an phường Hợp Đức tham gia và có báo cáo về việc "kiểm tra phát hiện việc sử dụng ma túy tại quán Karaoke Hải Sơn 86, bắt giữ 24 người (17 nam và 7 nữ)".

Ông Nguyễn Hữu Cường khai, đầu tháng 12/2020, ông Quang hỏi ông Cường về việc đã hoàn thiện hồ sơ chưa và bảo ông phải ra quyết định xử phạt đối với chủ quán Karaoke Hải Sơn 86.

Tháng 1/2021, sau khi nhận được công văn của UBND quận Đồ Sơn, ông Quang chỉ đạo ông Cường đề xuất và soạn thảo quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Văn Hải (chủ quán Karaoke Hải Sơn) với lỗi vi phạm "Hoạt động karaoke quá giờ quy định".

Tuy nhiên, ông Trần Tiến Quang không thừa nhận việc biết có thu giữ ma túy khi kiểm tra quán Karaoke Hải Sơn 86, không thừa nhận việc chỉ đạo nhận tiền, làm lại hồ sơ, cũng như không biết về nội dung Công an phường Hợp Đức báo cáo.

Với các tài liệu trên, chưa đủ căn cứ vững chắc để xác định việc ông Trần Tiến Quang chỉ đạo nhận tiền, làm sai lệch hồ sơ vụ việc xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86.

Do thời hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Hữu Cường trong vụ án đã hết, có đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh và kết luận hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án đã khởi tố, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao kết thúc điều tra đề nghị truy tố đối với 6 bị can trên trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi của ông Trần Tiến Quang, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.