'Phố trong làng' được phát sóng trở lại sau 10 ngày tạm dừng

Trước đó, bộ phim nhường lịch phát sóng "Mùa xuân ở lại" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Phim từng được chiếu vào đầu năm 2020 với sự góp mặt của diễn viên Lương Thu Trang và Huỳnh Anh.

Trên trang cá nhân của dàn diễn viên "Phố trong làng", khán giả bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Dương - con trai cố NSND Hoàng Dũng và diễn viên Anh Tuấn chuyên trị những vai đầu gấu, giang hồ. Đây là vai diễn đầu tay của Hoàng Dương và chỉ cần nhìn những tấm ảnh hậu trường, khán giả đều phải công nhận nam diễn viên nhìn rất giống người cha đã khuất của mình.

Hoàng Dương (phải), con trai cố NSND Hoàng Dũng trong "Phố trong làng".

Trên trang cá nhân, Hoàng Dương hài hước chia sẻ: “Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 anh công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó”.

Cách đây không lâu, diễn viên Anh Tuấn còn đăng tấm hình chụp chung với Nam (Phạm Anh Tuấn) và Hoàng (Lưu Duy Khánh) trên trang cá nhân với chú thích ngắn gọn: “Vai xuyên suốt cả cuộc đời. Lại gặp các anh”.

Theo tiết lộ của ê-kíp, anh sẽ tiếp tục hóa thân vào một vai “bất hảo”, đối đầu với các chiến sĩ công an và có nét tương đồng với Chiến "chó" trước đây. Ngoài ra theo chia sẻ của đoàn phim, "Phố trong làng" sẽ tăng thời lượng lên 60 tập để phục vụ khán giả.

Bộ phim "Phố trong làng" xoay quanh cuộc sống của những người dân ở xã Tân Xuân – một xã không lớn nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều bởi sự phát triển, hiện đại hoá.

Làng quê yên bình hôm nay nào bỗng trở nên "có giá" nhờ đất, nhiều gia đình bỏ bê công việc, lao vào cờ bạc, đàn đúm… tệ nạn cũng từ đó nhiều lên. Giữa lúc xã Tân Xuân đang gặp phải vô vàn vấn đề, rối ren như vậy thì Nam - một công an chính quy, được cử về giữ vị trí trưởng công an xã, một vị trí khiến anh gặp nhiều bỡ ngỡ.

Bên cạnh việc phản ánh cuộc đấu tranh căng thẳng và quyết liệt nơi làng quê, sự đối đầu giữa cái tốt và cái xấu, góc khuất của những cán bộ bị tha hóa, khuấy đảo cuộc sống yên bình nơi làng quê, phim còn mang tới câu chuyện tình ngọt ngào giữa Thượng úy Nam và Ngọc - cô y tá xã.