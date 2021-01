Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 8 ngày nữa sẽ dập được dịch COVID-19

(VTC News) -

Chiều 29/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp về công tác phòng chống COVID-19. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đến thời điểm này khẳng định đã điểm trúng “điểm huyệt” để dập dịch.

"Cách đây 2 ngày, chúng tôi tự hứa là 10 ngày dập dịch. Đến chiều nay là còn 8 ngày, khẳng định như vậy. Làm sao để đến ngày ông Công, ông Táo thì cơ bản việc dập dịch là gần ổn", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp

Phó Thủ tướng cho rằng, số ca bệnh có thể tăng thêm nhưng chúng ta đang kiểm soát tốt. "Sáng nay, tôi đã báo cáo với Tổng Bí thư, Thủ tướng là có thể cười được rồi", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết thêm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kích hoạt hệ thống bệnh viện dã chiến, đào tạo tập huấn lại cho các nhân viên y tế; đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế để điều trị cả bệnh nhân COVID-19 và những bệnh nhân khác.

Những địa phương có ca nhiễm mới trong cộng đồng cần thực hiện giãn cách xã hội đối với những khu vực có nguy cơ cao, cần khoanh vùng hợp lý, chặt chẽ không nên làm quá rộng mà tê liệt các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn nhưng cũng không làm quá hẹp để lây nhiễm có thể lan ra. Tiếp tục thực hiện mục tiêu nhưng phải ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân.

"Chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để an lòng dân cả vùng dịch và vùng không có dịch; phòng dịch quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhưng vẫn phải bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là lo Tết cho người dân, cho nên vấn đề cung ứng hàng hóa cho vùng dịch cũng như bảo đảm cho nhân dân đón Tết an toàn, tươi vui là yêu cầu đặt ra đối với các cấp, địa phương", Thủ tướng nhấn mạnh.