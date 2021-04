Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Không chấp nhận an toàn thấp, cao với COVID-19

(VTC News) -

Sáng 28/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với TP.HCM về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Trong thời gian gần đây, dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, có xu hướng tăng, một số nước đã có biện pháp phòng chống tốt, bên cạnh đó một số nước dịch bùng phát mạnh, đặc biệt là các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Lào.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng áp lực của tình hình dịch bệnh đối với Việt Nam rất lớn, nhất là số người nhập cảnh trái phép vẫn còn tăng. “Nếu chúng ta không kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh, phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu thì cực kỳ nguy hiểm”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã có những biện pháp quyết liệt. Tuy nhiên, đây là thời điểm rất quan trọng, khi những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã tới gần.

“Không khí chung là vui mừng chào đón ngày lễ, nhiều địa phương đã chuẩn bị lễ hội, người dân rất nô nức du lịch. Nếu chúng ta không có sự quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, nếu có ca nhiễm xảy ra trong cộng đồng thì cực kỳ nguy hiểm, lây lan rất nhanh”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng đã có công điện khẩn gửi các bộ ngành, địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

Hôm qua, Thường trực Ban Bí thư cũng đã ban hành Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19; các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra một số địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông yêu cầu TP.HCM không được chủ quan, triển khai thật tốt các giải pháp phòng chống dịch, không để xảy ra lây nhiễm bất cứ trường hợp nào.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến nay, TP.HCM có 254 trường hợp mắc bệnh phát hiện, đã 75 ngày (từ 10/2) TP không ghi nhận ca mắc bệnh trong cộng đồng.

Tuy nhiên, ngày 27/4, TP phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ (sản phụ thai 32 tuần bị xuất huyết âm đạo), đã thực hiện cách ly tập trung, xét nghiệm kiểm tra lần 1 có kết quả âm tính, đồng thời cách ly tập trung 40 người có tiếp xúc với 2 trường hợp này, đã xét nghiệm kiểm tra âm tính với SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc.

Sau trường hợp chuyên gia người Nhật Bản đã kết thúc cách ly tập trung nhưng sau đó phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 (Hà Nội), TP.HCM tổ chức xét nghiệm giám sát đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đang làm việc tại TP.

Trong 2.011 chuyên gia lưu trú, làm việc tại TP.HCM sau khi kết thúc cách ly đã tiếp cận lấy mẫu xét nghệm cho 1.872 đều có kết quả âm tính.

Đề cập đến kiểm soát lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hiện thành phố quyết liệt kiểm soát chặt và có các đánh giá thường xuyên đối với các nơi "an toàn thấp, an toàn cao" để có hướng khắc phục.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cắt ngang lời ông Bỉnh. Phó Thủ tướng khẳng định "TP.HCM phải tuyệt đối an toàn" ở các khu cách ly tập trung, không thể nói "an toàn thấp", "an toàn cao" được.

Về công tác tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, trong đợt 1, TP.HCM đã tiếp nhận 9.050 liều vaccine. Từ 8/3 - 19/4, tổ chức tiêm cho 9.155 người là nhân viên y tế và nhân viên khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, ngành y tế hỗ trợ lực lượng công an TP tổ chức tiêm vaccine cho 1.000 cán bộ công an tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Từ 19/4 tiếp tục tổ chức giám sát chủ động COVID-19 bằng xét nghiệm tầm soát cho nhiều nhóm nguy cơ.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề xuất Bộ Y tế cấp thêm 5.000 liều vaccine COVID-19.