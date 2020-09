Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu không chủ quan với bão số 5

Trưa 17/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành đến cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5.

Phó Thủ tướng cho biết, đây là cơn bão rất lớn, dự kiến đổ bộ vào đất liền cùng lúc với triều cường nên yêu cầu tỉnh thành, các lực lượng, các ngành và nhân dân cảnh giác, không được chủ quan; yêu cầu các địa phương chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, hỗ trợ người dân di dời; gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại các khu vực nguy hiểm; bảo vệ, gia cố đê điều, nhất là đối với các tuyến đê biển, đê cửa sông...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 ở Thừa Thiên - Huế.

Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố; lên phương án bảo vệ công trình, khu du lịch, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, các công trình đang thi công, khu vực khai thác khoáng sản.

Tỉnh, huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng và ngành thủy sản, ngành giao thông rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi, hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Ghi nhận của PV VTC News, bắt đầu từ trưa 17/9 tại Thừa Thiên - Huế bắt đầu có mưa nhưng đến giữa giờ chiều mưa giảm hoặc tạnh hẳn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, tính đến trưa 17/9 địa phương này còn 9 phương tiện tàu thuyền trên đường vào đất liền.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có hai cảng cá, năm khu neo đậu tàu thuyền, 55 âu thuyền nhỏ và vũng neo đậu tự nhiên phục vụ neo đậu các phương tiện tàu thuyền. Riêng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Hải có sức chứa lớn, đảm bảo hơn 500 tàu thuyền loại từ 20CV trở lên.

Ngoài ra, mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh hiện ở mức thấp và đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón lũ. Thừa Thiên - Huế cũng quyết định cho học sinh nghỉ học các ngày 18-19/9, để đảm bảo an toàn.

Trên địa bàn Thừa Thiên-Huế khoảng 28.100 hộ dân với trên 106.600 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 5 sẽ phải sơ tán tại chỗ hoặc sơ tán tập trung, dự kiến công việc này sẽ hoàn tất trước 19 giờ ngày 17/9.

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng lên phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, an toàn điện lưới, dự trữ hàng hóa thiết yếu, quản lý an toàn các công trình hồ đập đang xây dựng.

