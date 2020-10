Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải đảm bảo đủ lương thực cho dân tránh bão

Chiều 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thực tế kiểm tra tình hình phòng chống bão số 9 ở 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tại Quảng Nam, đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở ở bãi biển Cửa Đại, TP Hội An.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại.

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, khu vực bờ biển Cửa Đại hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài tầm 7km. Trong thời gian qua, mặc dù tỉnh Quảng Nam đã dành nhiều nguồn lực để gia cố đê kè nhưng tình trạng xói lở vẫn diễn tiến mạnh.

Trước tình hình bão số 9 đang áp sát đất liền và sẽ đổ bộ vào Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các ngành chức năng địa phương cần nhanh chóng hoàn thành việc sơ tán người dân đến nơi an toàn.

"Phải sơ tán người dân một cách triệt để ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển. Đưa thuyền bè của người dân vào nơi tránh trú an toàn. Bảo vệ nhà cửa, tài sản, bến bãi, tất cả những công trình xây dựng, bảo vệ công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điện, công trình giao thông, bảo vệ các công trình hồ đập an toàn. Sơ tán người dân ra khỏi khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương phải đảm bảo lương thực đầy đủ cho người dân tránh bão số 9.

Sau khi kiểm tra công tác sơ tán, di dời người dân tại phường Cửa Đại, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền phường Cửa Đại cũng như TP Hội An cần phải đảm bảo an ninh trật tự tại điểm người dân tránh trú bão, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân.

“Đặc biệt là đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Bà con cứ yên tâm tránh bão, khi nào bão tan rồi thì về”, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng nói.

