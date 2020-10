Phó Thủ tướng: 'Sơ tán dân ở các thuỷ điện đang thi công'

Sáng 18/10, làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác tìm kiếm, cứu hộ tại miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ với những đau thương, mất mát của gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, trong đó có các cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ trong quân đội.

“Chưa bao giờ chúng ta mất cùng lúc hai tướng, nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội, lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà báo trong thiên tai. Lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân cả nước sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, hy sinh của các đồng chí”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên - Huế).

Mục tiêu nhanh chóng tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 còn chưa thực hiện được. Trong khi đó, rạng sáng 18/10, xảy ra sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ quân đội tại huyện Hướng Hóa – Quảng Trị.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương, đặc biệt là Huế và Quảng Trị phải rà soát những điểm nguy cơ sạt lở, lũ cuốn để sơ tán dân. "Khu vực nguy hiểm ở đây không chỉ là nơi dân sống, mà cả người dân làm việc ở công trình, trong đó có các thuỷ điện", ông nói.

"Như vừa rồi ở Thuỷ điện Rào Trăng 3 là công trình đang thi công. Nếu thi công xong thì không nguy hiểm như thế. Do đó, vấn đề đặt ra là phải sơ tán tất cả các người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết phải tập trung để tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích càng sớm càng tốt, thực hiện với phương châm “4 tại chỗ”. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt. Phải chủ động ứng phó với các sự cố, thiên tai, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; giảm thiểu thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói về việc triển khai lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn 15 công nhân còn mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành cùng với các địa phương huy động nhân lực, phương tiện, tìm kiếm các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 và vụ sạt lở tại Quảng Trị trong thời gian sớm nhất.

Bộ Y tế đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh tại vùng ngập lụt; Bộ NN&PTNT, Công Thương phối hợp với các địa phương để kiểm tra an toàn hồ đập, vận hành, điều tiết đảm bảo an toàn cho hạ du, đồng thời giữ nước hợp lý cho sản xuất; Bộ TN&MT theo dõi sát sao diễn biến của thiên tai.

Thừa Thiên Huế đề nghị hỗ trợ 200 tỷ đồng

Tại buổi làm việc, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo, mưa bão làm 27 người chết (12 người chết do mưa lũ, 2 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, 13 người trong đoàn công tác tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67); mất tích 15 người tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3; 13 người bị thương.

Ngoài ra, mưa lũ làm hàng chục ngôi nhà ở địa phương này sập và hư hỏng; hoa mầu thiệt hại nặng nề. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiếp cận nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bằng đường thủy để hỗ trợ lương thực và tìm kiếm những người mất tích.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo cứu trợ cho dân vùng bị ảnh hưởng của lũ; 2 tấn lương khô; 10.000 thùng mỳ tôm; 20 tấn hóa chất benkocid để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ; hỗ trợ 200 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, nhà ở cho nhân dân; hỗ trợ khẩn cấp nguồn vốn ngân sách trung ương để sớm khắc phục hậu quả thiên tai với kinh phí khoảng 738 tỷ đồng.

Sáng 18/10, khi thời tiết thuận lợi, lực lượng công an, quân đội lập tức phối hợp bàn cách tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3 để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tuần tới khả năng thêm áp thấp nhiệt đới

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, tuy tình trạng ngập lụt rất nghiêm trọng, nhưng cho đến thời điểm này, toàn bộ các hồ chứa lớn đều đang được vận hành an toàn. Yếu tố nguy hiểm nhất hiện nay là tình trạng mưa bồi trong các ngày 16-17-18/10, khi các hồ chứa đều đầy nước.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng cho biết, dự báo trong một tuần tới, sẽ tiếp tục có thêm một áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh hơn hướng về miền Trung. Trong những ngày tới, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra tất cả các hồ chứa trên cả nước để chủ động trong công tác phòng chống lũ.

Liên quan việc tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3, Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đã yêu cầu các quân khu, đơn vị trong toàn quân sẵn sàng huy động, đồng thời chú trọng kiểm tra, bảo vệ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, công trình, doanh trại.

Tại Thủy điện Rào Trăng 3, Bộ Quốc phòng yêu cầu sẵn sàng lực lượng dự bị để thay thế, bổ sung khi cần thiết. Trong những ngày tới, thời tiết thuận lợi hơn, Bộ sẽ huy động cả không quân, máy bay không người lái, các phương tiện hiện đại khác.

