Phó Thủ tướng: Người về không biết, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm

(VTC News) -

Ngày 28/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, làm việc với tỉnh Long An.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng tới thăm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại 2 bệnh viện dã chiến ở TP Tân An, tỉnh Long An. Sau đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác tới làm việc với UBND tỉnh Long An.

Không nghiêm thì không kiểm soát được dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đặt nhiều câu hỏi về công tác xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch tại “điểm nóng”, khu phong toả, cũng như vùng an toàn và công tác điều trị.

Phó Thủ tướng nêu rõ bài học kinh nghiệm rút ra từ chính một huyện của Long An cho thấy, nếu không làm nghiêm ngặt từ bên dưới sẽ không kiểm soát được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: VGP)

Vì vậy, tỉnh phải quán triệt tinh thần thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể, tổ COVID cộng đồng, nòng cốt là lực lượng công an để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

"Những ai không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực phải bị xử lý nghiêm, trong đó có trách nhiệm của người thân trong gia đình. Nếu không nắm được những người từ nơi khác về, chính quyền cơ sở, tổ chức, đoàn thể cũng phải chịu trách nhiệm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Giám sát sức khoẻ người dân vùng dịch

Phó Thủ tướng cho rằng, trong truy vết, khoanh vùng, dập dịch, Long An cần phân chia thành các vùng theo mức độ bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và rất cao để áp dụng những biện pháp chống dịch phù hợp. Đối với những vùng an toàn, tỉnh tiếp tục thực hiện tầm soát, sàng lọc định kỳ bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp.

Tại những khu vực nguy cơ rất cao, mức độ lây nhiễm đậm đặc thì lập danh sách từng gia đình, người dân và hướng giám sát dịch bệnh tại từng khu dân cư, tổ chức các đội ngũ y tế, kíp vận chuyển thường trực để tiếp nhận thông tin người có triệu chứng thì trực tiếp đến xét nghiệm nhanh, chuyển đến khu thu dung F0 ban đầu, thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR, để có hướng điều trị phù hợp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngoài các xét nghiệm sàng lọc định kỳ để phát hiện F0 tại những khu vực nguy cơ cao, tỉnh cần ưu tiên cho những nhóm nguy cơ như người già, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, để có biện pháp chăm sóc, điều trị từ sớm.

Lưu ý việc giám sát sức khỏe cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh, Phó Thủ tướng nêu rõ, với những khu có mật độ dân số cao, phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt; đồng thời theo dõi sát, kịp thời những trường hợp có triệu chứng mắc COVID-19 cũng như gặp các vấn đề sức khoẻ. “Phải có hệ thống chăm sóc sức khỏe bảo đảm tuyệt đối an toàn”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Chuẩn bị cơ sở thu dung điều trị F0

"Long An cần thiết lập hệ thống điều phối, theo dõi sát bệnh nhân ở từng tuyến điều trị, bảo đảm bệnh nhân nặng đã được điều trị khỏi hoặc thuyên giảm thì được chuyển ngay xuống tuyến dưới để có giường trống đón bệnh nhân mới”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị, tại những khu vực an toàn, bình thường mới, tỉnh Long An chuẩn bị một số cơ sở thu dung, điều trị F0 để cùng với các địa phương lân cận, có thể hỗ trợ, chi viện cho TP.HCM khi cần thiết, theo sự điều phối của Bộ Y tế, trước hết là đón người dân của Long An từ TP.HCM trở về bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Về khôi phục sản xuất, Long An cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, chú ý thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh để sản xuất trong điều kiện mới.

Chính quyền địa phương, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ công nhân di chuyển, tránh tâm lý chủ quan sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 (sau khi tiêm một thời gian mới có kháng thể) nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.