Phó Thủ tướng nêu quan ngại về diễn biến phức tạp trên Biển Đông tại AMM-53

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các Hội nghị liên quan, chiều 9/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản) lần thứ 21, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc.

Tại các hội nghị, phát biểu về tình hình quốc tế và khu vực, Phó Thủ tướng bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp trên thực địa tại Biển Đông trong khi các quốc gia đang phải dồn sức chống dịch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cần được đảm bảo, các khác biệt và tranh chấp cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các bên triển khai đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm nối lại các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sau thời gian bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc.

Nhắc lại lập trường quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (tháng 6/2020), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kêu gọi các bên tăng cường xây dựng lòng tin và tin cậy lẫn nhau, không để xảy ra các hành động làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, phức tạp tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Cũng trong các hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác trong ứng phó với COVID-19.

Phó Thủ tướng đề nghị các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục phối hợp cùng ASEAN trên đà hợp tác sẵn có, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong kiểm soát và chống dịch, giảm thiểu tác động và đưa khu vực phục hồi bền vững.

Trong trao đổi, Bộ trưởng các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều phát biểu mong muốn tăng cường hợp tác giữa các bên, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong thúc đẩy liên kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN; đánh giá cao năng lực ứng phó hiệu quả của ASEAN với dịch bệnh COVID-19 dưới sự dẫn dắt Chủ tịch ASEAN 2020 và sẵn sàng tham gia ủng hộ các sáng kiến của ASEAN về ứng phó COVID-19.

Về tình hình khu vực và quốc tế, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đối tác nhấn mạnh sự cần thiết trong phối hợp chặt chẽ, tăng cường đối thoại và hợp tác, trên cơ sở tôn trọng thượng tôn pháp luật, các chuẩn mực chung.

Các Bộ trưởng chia sẻ quan điểm chung về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, trong đó có Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước thành viên ASEAN đề ra các biện pháp, chính sách để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác, đưa quan hệ vào chiều sâu vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho khu vực.

Phó Thủ tướng đề nghị các nước đối tác tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong quá trình xây dựng Cộng đồng, tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh sẵn có của các đối tác như nâng cao kim ngạch thương mại và dịch vụ, phát triển công nghệ mới, y tế, kinh tế số, đào tạo nhân lực đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, thu hẹp khoảng cách phát triển…