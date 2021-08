Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: 'Sức khoẻ công nhân là tài sản quý nhất của DN'

(VTC News) -

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến kiểm tra các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM về tình hình sản xuất, lưu thông hàng hóa; kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, với số lượng công nhân làm việc chỉ còn 30 - 50% so với bình thường.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe lãnh đạo doanh nghiệp giới thiệu về túi thuốc an sinh mà công ty chuẩn bị cho các F0 tự điều trị. (Ảnh VGP/Đức Tuân)

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đại diện Công ty Pepperl+Fuchs cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ” từ ngày 12/7 với 206 công nhân trong số 879 lao động của công ty.

Mỗi ngày công ty lo 3 bữa ăn cho người lao động, trong đó bữa trưa, chiều trị giá 30.000 đồng/suất/người. Một tuần công ty xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động 2 lần. Công ty trả lương 175% cho những công nhân thực hiện "3 tại chỗ".

Đại diện Cholimex, công ty có hơn 900 lao động làm việc tại chỗ cho biết, do số công nhận làm việc giảm, dẫn đến sản lượng hiện chỉ bằng 70% so với bình thường. Tuy nhiên, công ty đã duy trì sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” hơn 40 ngày qua. Mặc dù chi phí tăng cao do phải lo ăn ở tại chỗ, tiền phụ cấp cho công nhân, tiền xét nghiệm, công ty vẫn phải tiếp tục hoạt động để giữ bạn hàng, giữ thị trường, giữ chân người lao động.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng các doanh nghiệp đều thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Tuy nhiên, yêu cầu trước khi đi vào sản xuất, công nhân phải được xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

“Cần xác định rõ còn người, còn của, tính mạng, sức khoẻ của công nhân là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm Trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm, mô hình “đi chợ thay”, “túi thực phẩm” của quận 7. (Ảnh VGP/Đức Tuân)

Phó Thủ tướng đề nghị toàn bộ quá trình sản xuất “3 tại chỗ” phải thực hiên nghiêm các yêu cầu về chống dịch, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Doanh nghiệp bảo đảm ăn uống, sinh hoạt cho công nhân, trong đó lưu ý các sinh hoạt văn hoá, giải trí để công nhân yên tâm làm việc. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn khi nhận các suất ăn từ bên ngoài cho người lao động.

Doanh nghiệp cần định kỳ tổ chức xét nghiệm cho công nhân để kịp thời phát hiện nếu có ca nhiễm. Đặc biệt, cần duy trì chặt chẽ công tác phòng chống dịch để bảo vệ thành quả “3 tại chỗ”, vì chỉ một chút sơ hở thì công sức của cả ngàn người “đổ xuống sông xuống biển”.

Cũng theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, các khu công nghiệp, khu chế xuất cần hỗ trợ tối đa, tăng cường tuyên truyền, giải thích cho doanh nghiệp và công nhân để có thể duy trì sản xuất “3 tại chỗ”. Tuyên truyền để công nhân tự giác, chủ động phòng chống lây nhiễm, bảo vệ bản thân, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, cần quan tâm chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.