Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không để vì bão mà mất kiểm soát dịch bệnh

(VTC News) -

Chiều 23/9, chủ trì họp khẩn ứng phó bão số 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông, di chuyển vào đất liền nhanh, do đó phải có sự ứng phó, dự báo chính xác, kịp thời, triển khai khẩn trương tới các địa phương.

“Phải bám sát diễn biến cơn bão trong bối cảnh các địa phương đang có dịch COVID-19. Phải kết hợp công tác phòng chống thiên tai với phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm thiệt hại do thiên tai ở mức thấp nhất và không để vì bão mà mất kiểm soát dịch bệnh”, Phó Thủ tướng nói.

Thời gian từ giờ đến khi bão ảnh hưởng trực tiếp, mưa lớn không còn nhiều, Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phải bám sát từng giờ, từng phút để dự báo chính xác, thông tin kịp thời và các cơ quan thông tin, truyền thông cần tích cực phối hợp.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó bão số 6.

Ghi nhận nỗ lực của các địa phương, Phó Thủ tướng lưu ý còn một số việc phải tiếp tục thực hiện. Từ giờ đến đêm, phải kêu gọi toàn bộ số tàu thuyền trên biển di chuyển về bờ tránh trú và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (theo báo cáo thì vẫn còn 21 tàu thuyền của Quảng Ngãi, Bình Định và Đà Nẵng còn trong vùng nguy hiểm, chưa kể các tàu hoạt động ven bờ không được lắp hệ thống giám sát theo dõi tàu cá).

Các địa phương phải kết hợp thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp nơi trú tránh cho ngư dân và kiểm tra, xét nghiệm COVID-19; rà soát, tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm ven biển, cửa sông, sóng lớn, sạt lở (các địa phương phải rà soát lại phương án sơ tán phù hợp với tình hình để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời chủ động phòng chống dịch COVID-19).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhắc nhở: “Có khi tập trung cả xóm vào nhà văn hóa mà không làm tốt công tác phòng chống dịch thì dễ tạo ra ổ dịch”.

Ông cũng yêu cầu bảo đảm an toàn công trình xây dựng, đê điều, hồ đập thuỷ lợi, thuỷ điện, vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động tiêu úng chống ngập.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả tàu bè trong đêm nay (đến 24h) phải được gọi về nơi trú tránh an toàn. Phải ứng trực 24/24, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ, vì khi có COVID-19 rất dễ “thiệt hại kép”. Giải pháp phòng chống bão trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đòi hỏi không được chủ quan, sơ sẩy một chút là thiệt hại có thể gấp nhiều lần so với tình hình bình thường (không có dịch bệnh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 23/9, bão cách bờ biển Bình Định khoảng 130 km, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 140 km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 160 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.