Phó Thủ tướng chỉ đạo khai thác đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất trước 31/12

Hiện nay, Tân Sơn Nhất và Nội Bài là 2 cảng hàng không lớn nhất của cả nước, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong giai đoạn trước khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trên thế giới (từ đầu năm 2020), 2 cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều khai thác với tần suất cao; trong khi đó tình trạng hạ tầng khu bay xuống cấp đã ảnh hưởng đến việc khai thác, có nguy cơ đến an ninh, an toàn hàng không.

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 626/TTg-CN ngày 27/5/2020, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan đã đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 Dự án. Đến nay, Tân Sơn Nhất đã xong hạng mục bê tông xi măng đường cất hạ cánh (đạt 100%); các đường lăn đạt 40% khối lượng; dự kiến đưa vào khai thác ngày 31/12/2020 cho đường cất hạ cánh 25R/07L cả cất cánh và hạ cánh; đã giải ngân cho các nhà thầu 352 tỷ đồng/373 tỷ đồng (đạt 94%).

Cảng hàng không Nội Bài đã nghiệm thu đưa đường lăn S7B vào khai thác, dự kiến đưa đường lăn S2 vào khai thác ngày 6/11/2020. Nhà thầu đang triển khai thi công bê tông xi măng 3.000m đường cất hạ cánh 1B (khối lượng thi công đạt 75%), đảm bảo tiến độ đưa vào khai thác bước 1 trước ngày 31/12/2020; đã giải ngân cho các nhà thầu với số tiền là 378 tỷ đồng/455,5 tỷ đồng (đạt 83%).

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn trong khai thác và thi công, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn, không để ảnh hưởng đến hoạt động hàng không trong quá trình thi công; bảo đảm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác cả 2 dự án trước ngày 31/12/2020 để phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Khi đưa vào khai thác phải bảo đảm đồng bộ các hạng mục, đặc biệt phải bảo đảm việc bay hiệu chuẩn và được cấp phép khai thác theo đúng quy định.

Sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: VGP).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng quyết định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho 2 dự án; trên cơ sở đó, giao Bộ Giao thông Vận tải điều hòa, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 trong tổng số kế hoạch vốn năm 2020 đã được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cân đối số vốn còn lại của 2 dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đủ để hoàn thành dự án trong năm 2021.

Bộ Quốc phòng khẩn trương giải quyết việc tháo dỡ 12 ụ bê tông xi măng tại khu vực thi công đường lăn W11A - cảng hàng khôngTân Sơn Nhất để có mặt bằng thi công. Đối với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Quốc phòng sớm có ý kiến về vị trí đặt đài Glide path trên phạm vi đất của Bộ Quốc phòng theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với Dự án nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất, Thủ tướng đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 657/QĐ-TTg ngày 19/5/2020. Để sớm khởi công dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng sang đất giao thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện di dời các công trình quốc phòng (nếu có) để bàn giao mặt bằng cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Bộ Giao thông Vận tải, ACV và các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để khởi công Dự án, đáp ứng mục tiêu giảm tải cho Nhà ga T1 - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong thời gian cảng hàng không quốc tế Long Thành chưa hoàn thành.

Trong quá trình thi công các dự án nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không, trong đó phải tính đến các phương án dự phòng khi có tình huống khẩn nguy; thực hiện việc giám sát, nghiệm thu công trình, dự án đúng quy định của pháp luật, chống thất thoát, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).