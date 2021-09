Phó Thủ tướng: Cần Thơ mở lại sản xuất chắc chắn, an toàn nhưng phải mạnh dạn

(VTC News) -

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, tính đến 17h ngày 17/9, TP Cần Thơ ghi nhận 5.118 ca nhiễm. Qua 2 tháng thực hiện giãn cách, tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại TP Cần Thơ đã giảm. Toàn thành phố còn 4 quận nguy cơ rất cao, 1 quận nguy cơ và 4 huyện “bình thường mới”. Tuy nhiên, dù Cần Thơ đẩy mạnh xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng song tại nhiều địa bàn vẫn còn phát hiện các ca F0 trong cộng đồng.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, trong 8 tháng đầu năm, nhiều ngành, lĩnh vực tại TP Cần Thơ giảm so với cùng kỳ. 1.035/1.090 doanh nghiệp công nghiệp đã tạm dừng hoạt động (chiếm 94,95%).

Do việc đi lại có nhiều hạn chế nên các loại cây ăn trái chuẩn bị thu hoạch rớt giá, không có thương lái thu mua. Nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn. Hiện có khoảng 72.932 tấn thóc và 247.740 tấn gạo tồn kho.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của Cần Thơ trong công tác phòng chống dịch sau 2 tháng giãn cách. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý Cần Thơ cần nỗ lực hơn nữa để sớm kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống.

“Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, mất rất nhiều công sức. Bây giờ Cần Thơ có 4 huyện “xanh” rồi, phấn đấu một vài tuần nữa cả thành phố sẽ trở về “bình thường mới”. Nếu chúng ta mở ra không an toàn, không chắc chắn, mà để dịch bệnh lây lan diện rộng trở lại thì không chấp nhận được. Nhưng nếu đã an toàn nhưng không động viên năng lực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của nhân dân thì như vậy cũng không tốt”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian tới, Cần Thơ cần tập trung lực lượng để xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, xử lý triệt để những ổ dịch, khu phong tỏa, “làm đâu gọn đấy”, “không dàn hàng ngang xét nghiệm”. Với những khu vực đã an toàn thì từng bước mở lại các hoạt động kinh tế, đời sống một cách chắc chắn, an toàn nhưng rất trách nhiệm, mạnh dạn. “Không được chủ quan, nóng vội mở ra ồ ạt để dịch tái lây nhiễm, lan rộng trong cộng đồng, nhưng đã an toàn thì không do dự, không để động sản xuất, đời sống của người dân bị lỡ nhịp, vì như thế sẽ lãng phí nguồn lực, công sức của Nhà nước, của nhân dân”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đưa ra nhận định, hiện tại Cần Thơ đứng trước hai sức ép rất lớn. Một là buộc phải an toàn, giữ tính mạng sức khoẻ của nhân dân, từ đó mới có sản xuất. Cho nên, có vùng nào xanh thì phải mở ra rất thận trọng, chắc chắn từng bước.

Sức ép thứ hai là vì giãn cách lâu rồi, người dân rất khó khăn, doanh nghiệp sản xuất cũng rất khó khăn, buộc địa phương phải mở. Đó là sự lựa chọn rất khó. "Nhưng chúng ta cũng không thể nào thụ động được, tinh thần là từng bước chắc chắn an toàn nhưng cũng phải mạnh dạn, có những quyết sách rất trách nhiệm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở: “Những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ hoạt động trong phạm vi những xã/phường vùng xanh, quận/huyện vùng xanh thì thành phố cũng cần xem xét cho phép mở lại”.