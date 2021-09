Phó Giám đốc HCDC: Tỷ lệ dương tính trong cộng đồng tại TP.HCM đã giảm

(VTC News) -

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố, diễn ra vào chiều 23/9, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngành y tế thành phố đang triển khai xét nghiệm diện rộng trong 7 ngày từ 22 đến 29/9 với các vùng nguy cơ.

Kết quả bước đầu về tỷ lệ dương tính trên tổng số mẫu xét nghiệm trọng cộng đồng đã giảm so với đợt xét nghiệm cao điểm trước đó (23/8-15/9). Cụ thể, vùng Xanh: 0,1%; cận xanh: 0,3%; vàng: 0,3%; cam: 0,5%; và đỏ: 0,7%.

Theo ông Tâm, hiện thành phố vẫn truy vết, quản lý F1. Tuy nhiên, hoạt động này ít hơn trước đây do thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16, F1 hầu như ở cùng nhà với F0 nên được quản lý song song với F0.

“Ở vùng xanh, hiện số ca nhiễm giảm, việc đi lại cũng thoáng hơn trước nên công tác truy vết F1 sẽ được tăng cường và cách ly như trước đây”, ông Tâm nói.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Phó Giám đốc HCDC cho biết, hiện thành phố có 1.600 F1 đang cách ly tập trung và 19.500 F1 đang cách ly tại nhà. Việc quản lý, cách ly F1 tại nhà cơ bản giống F0 nhưng nhẹ nhàng hơn.

“Các F1 được phát hiện qua truy vết phải khai báo dịch tễ, cách ly tại các phòng riêng. Còn các trường hợp F1 sống chung với F0 sẽ được quản lý chung với F0", ông Tâm cho biết.

Về việc xét nghiệm tầm soát đối với lực lượng phục vụ mai táng, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, các nhân viên dịch vụ mai táng sẽ được xét nghiệm như những người dân bình thường.

Theo bà Mai, những nạn nhân tử vong do COVID-19 đã có lực lượng quân đội phụ trách. Dịch vụ mai táng chủ yếu phụ trách trường hợp tử vong không do COVID-19 và các công ty dịch vụ mai táng gắn kết với bệnh viện, có hợp đồng để xử lý thi hài sau khi qua đời. Do đó, các bệnh viện sẽ hỗ trợ xét nghiệm cho đối tượng này.