Phó Giám đốc Công an TP.HCM: Do dịch COVID-19, có người bộc phát phạm tội

(VTC News) -

Ngày 12/5, các ứng cử viên ĐBQH khoá XV, đơn vị 2 tiếp xúc với cử tri quận 1, TP.HCM để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên của đơn vị 2 gồm ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Hiệp, Trường Đại học quốc tế (ĐHQG TP.HCM); ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận uỷ Quận 1.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trả lời ý kiến của cử tri liên quan tới vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến gia tăng thất nghiệp, đời sống người dân khó khăn. Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý nhiều vụ án hình sự do nhiều đối tượng thất nghiệp bộc phát phạm tội.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng, trong những năm gần đây TP.HCM đã kéo giảm tội phạm, tuy nhiên so với thực tiễn đòi hỏi thì vẫn chưa đạt được, nhất là những loại tội phạm gây bức xúc trong nhân dân như cướp giật, cướp, trộm cắp (chiếm tỷ lệ gần 80% tội phạm).

“Phải tập trung đánh mạnh vào ba loại tội phạm này thì mới kéo giảm được tội phạm. Giải pháp quan trọng là phòng ngừa, giải quyết các vấn đề xã hội như hạn chế thất nghiệp”, Đại tá Quang nói.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng nhấn mạnh về loại tội lừa đảo qua mạng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt các đối tượng tấn công các trang web của doanh nghiệp và cá nhân, trộm cắp thông tin người dùng để lừa đảo.

“Vừa qua, Công an TP.HCM đã xử lý một đối tượng chỉ là em học sinh lớp 11 nhưng lại sở hữu hơn 1 triệu module - các máy trạm liên tục tấn công bất kỳ trang website nào”, ông Quang thông tin.

Về nguyên nhân, ông Quang cho biết, do sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân, doanh nghiệp về loại tội phạm này. Mặt khác, một số đối tượng giả danh công an, kiểm sát viên… yêu cầu chuyển tiền thì nhiều người cũng làm theo. “Không bao giờ cơ quan Công an làm việc qua điện thoại, chúng ta phải thống nhất quan điểm này”, ông Quang khẳng định..

Phó Giám đốc công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên mạng. Về phía ngành Công an, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Nghị định về bảo vệ thông tin người dùng. Công an TP.HCM cũng lập Phòng An ninh mạng đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao.