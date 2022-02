Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hải Dương

(VTC News) -

Chiều 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu; điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Các quyết định trên có hiệu lực từ 1/3/2022.

Tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Thượng tá Bùi Quang Bình.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian kiện toàn Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm và Thượng tá Bùi Quang Bình cảm ơn Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, sự phối hợp của các sở, ban, ngành để cá nhân Đại tá Lâm và Thượng tá Bình cùng tập thể Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm và Thượng tá Bùi Quang Bình hứa quyết tâm giữ vững truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Quảng Ninh, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Bùi Quang Bình phát biểu tại lễ công bố.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh bày tỏ niềm vinh dự với nhiệm vụ được giao phó. Đại tá Vũ Thanh Tùng nói bản thân sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, các Nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.