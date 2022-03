Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng giữ chức Phó Cục trưởng An ninh Chính trị nội bộ

(VTC News) -

Ngày 1/3, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo Quyết định do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký, từ ngày 1/3, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Chung giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Trần Đình Chung, sinh năm 1967, quê Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng, tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân III, tỉnh Hà Sơn Bình.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Trần Đình Chung từng kinh qua nhiều chức vụ. Từ tháng 8/1988 đến 12/1996 là cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị 1, Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Từ tháng 1/1997 đến 3/1999, ông là cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị 1, Công an TP Đà Nẵng.

Tháng 4/1999, ông giữ chức Phó Đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị 1, Công an TP Đà Nẵng. Đến tháng 9/2005, ông được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Tháng 8/2011, Đại tá Trần Đình Chung được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng và giữ chức Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng từ tháng 12/2016.

Tháng 8/2018, Đại tá Trần Đình Chung được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.