Phố cổ Hội An nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu trong đêm Giao thừa

(VTC News) -

Tối 31/12, mọi ngả đường trong khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam trở nên nhộn nhịp bởi lượng người đông đúc.

Người dân và du khách tập trung tại Vườn tượng An Hội để chụp ảnh.

Hàng nghìn người dân và du khách từ các tỉnh, thành lân cận quyết định chọn phố cổ hàng trăm năm tuổi để trải nghiệm bầu không khí đón Giao thừa. Ở những giờ phút tiệm cận thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2020 và năm mới 2021, tất cả như bị mê hoặc trước không gian bừng sáng đến từ những chiếc đèn lồng ngập tràn sắc màu, phủ khắp không gian phố cổ.

Tại khu vực Vườn tượng An Hội (đường Nguyễn Phúc Chu), ngay từ chập choạng tối, lượng người đông nghịt đã tập trung trước cổng chào "Hội An 2021" được trang trí bằng dãy đèn lồng rực rỡ, bên cạnh có cây thông lấp lánh đèn điện, để chụp ảnh lưu niệm.

Hai cháu bé tạo dáng chụp ảnh trong đêm Giao thừa ở phố cổ Hội An.

Đặc biệt, sau quãng thời gian dài đìu hiu vì dịch COVID-19 và ảnh hưởng của bão lũ dồn dập, vào đêm giao thừa, khu chợ đêm Nguyễn Hoàng nằm bên kia bờ sông Hoài trở nên nhộn nhịp bởi khung cảnh người mua, kẻ bán ồn ã, tấp nập.

Sau khi chọn mua cả chục chiếc đèn lồng với đủ kích cỡ trong một gian hàng ở chợ đêm, chị Trần Thị Thủy (du khách đến từ Đà Nẵng) vui vẻ chia sẻ: "Năm nào vào đêm Giao thừa Tết Dương lịch, gia đình tôi cũng vào Hội An để dạo bước tham quan phố cổ. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình có sở thích đi chợ đêm Hội An nên lúc nào trước khi ra về, chúng tôi cũng ghé mua đồ lưu niệm".

Khác với mọi năm, đêm Giao thừa năm nay, sau khi rời khu chợ đêm, gia đình chị Thủy quyết định thuê ghe di chuyển trên sông Hoài để ngắm các dãy nhà cổ kính tọa lạc 2 bên bờ sông và thả hoa đăng với hy vọng trong năm mới 2021, hạnh phúc sẽ đến với mọi người, mọi nhà.

Khu chợ đêm Nguyễn Hoàng đông nghịt người dân địa phương và du khách.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay, lúc 22h45, tại sân khấu Vườn tượng An Hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Hội An chào năm mới 2021 với nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc nhằm phục vụ công chúng.

9h15 ngày 1/1/2021, tại Vòng cung Chùa Cầu, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam phối hợp với UBND TP Hội An đón đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An năm 2021.