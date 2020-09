Phố cổ Hội An mở cửa đón khách tham quan, giảm 50% giá vé

Ngày 22/9, Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 24/9, thành phố chính thức triển khai trở lại đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm”, các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Từ ngày 24/9, Hội An bắt đầu mở cửa đón khách tham quan.

Đặc biệt, cùng với việc mở cửa trở lại, Hội An cũng đưa ra chính sách ưu đãi về giá vé tham quan khu phố cổ. Cụ thể, từ ngày 24/9 cho tới hết ngày 31/10, khách du lịch mua vé tham quan phố cổ sẽ được giảm 50%.

Từ ngày 28/7, do dịch COVID-19 bùng phát, Hội An tạm ngưng các hoạt động du lịch để phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đến nay, nhận thấy tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã nằm trong tầm kiểm soát nên chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân Hội An đang gấp rút chuẩn bị thật tốt những điều kiện cần thiết để mở cửa đón khách quay trở lại.

Đặc biệt, các điểm tham quan, giải trí, dịch vụ lưu trú, nhà hàng…cũng đã tung ra các gói kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến Hội An.