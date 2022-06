Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời

(VTC News) -

Tối 19/6, trả lời VTC News, một lãnh đạo Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An xác nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã qua đời tối nay do sốt xuất huyết não.

Được biết, ông Lê Ngọc Hoa bị sốt xuất huyết não cách đây vài ngày. Mặc dù đã được các y bác sỹ, chuyên gia y tế nhiệt tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng nên không qua khỏi.

Ông Lê Ngọc Hoa, sinh ngày 20/7/1967, tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa.

Từ 1/2014 - 5/2021, ông được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ 5/2021 - 7/2021, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Từ 4/7/2021 đến khi qua đời, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.