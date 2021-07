Phó Chủ tịch TP.HCM: Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 chậm, mong bà con kiên nhẫn

(VTC News) -

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về việc tiêm vaccine tại TP.HCM chiều 26/7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, đợt tiêm chủng thứ 5 đạt gần 180.000 mũi. Thành phố ghi nhận 189 trường hợp có phản ứng sau tiêm nhưng không có trường hợp nặng.

“Số người phản ứng hầu hết được tiêm tại bệnh viện, thuộc 2 nhóm chính là người trên 65 tuổi và bệnh nền theo 4 loại mà kế hoạch tiêm đã thông báo”, ông Đức cho biết.

TP.HCM đang tiêm 3 loại vaccine là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Số vaccine tại kho mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đang quản lý là 743.000 liều. Trong đó 610.000 liều AstraZeneca, 108.000 liều Moderna, gần 26.000 liều Pfizer.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức.

Về lý do tiến độ tiêm vaccine COVID-19 còn chậm, ông Dương Anh Đức lý giải, điểm khác biệt trong đợt tiêm thứ 5 so với 4 đợt tiêm trước là thành phố ưu tiên cho nhóm có bệnh lý nền và người trên 65 tuổi. Đây là một phần nguyên nhân khiến tốc độ tiêm của TP.HCM bị chậm. Hiện, tốc độ tiêm đạt 60% kế hoạch đề ra. Thành phố sẽ cố gắng đạt công suất 100.000 mũi tiêm/ngày.

Theo thống kê, số người trên 65 tuổi tại TP.HCM là 450.000 người. Đến nay, hệ thống đăng ký tiêm chủng vaccine ghi nhận khoảng 117.000 người thuộc nhóm này đăng ký tiêm. TP.HCM đang cố gắng tiêm thật nhanh cho đối tượng ngoài cộng đồng để sớm đưa lực lượng về bệnh viện, tiêm cho nhóm đặc biệt.

Ngoài ra, ông Đức cũng cho biết, quy trình tiêm của Bộ Y tế đưa ra rất chặt chẽ, đặc biệt với đối tượng có bệnh lý nền. Người tiêm phải khám sàng lọc 2 bước, đo huyết áp, thậm chí SpO2. Sau đó, bác sĩ mới chỉ định tiêm và phải chờ thêm 30 phút để theo dõi. Do thời gian chờ lâu nên không gian tiêm phải rất rộng. Khám sàng lọc và chờ sau tiêm cũng là hai nguyên nhân khiến tốc độ tiêm khá chậm.

“Người lớn tuổi hoặc bệnh lý nền là nhóm đối tượng đặc biệt, rất khó đạt tốc độ tiêm cao vì việc chăm sóc nhóm này phải cẩn thận, kỹ lưỡng. Do đó, công tác tổ chức chậm hơn các đối tượng tiêm khác ngoài cộng đồng. Mong bà con kiên nhẫn và không quá sốt ruột", ông Đức nói.

Hiện, tốc độ tiêm vaccine tại TP.HCM mới đạt 60% kế hoạch đề ra.

Trước đó, Bộ Y tế quyết định phân bổ hơn 900.000 liều vaccine cho TP.HCM. Như vậy, thành phố nhận hơn 82% số vaccine được phân bổ. TP.HCM đã cấp cho quận, huyện, TP và các bệnh viện tổng hơn 432.000 liều vaccine để tổ chức tiêm và sẽ tiếp tục chuyển về từng đợt nhằm đảm bảo điều kiện bảo quản. Một lượng ít vaccine Sinopharm sẽ được Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiêm cho công dân Trung Quốc ở TP.HCM.

Về quy trình phân phối vaccine, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi Bộ Y tế phân bổ, các lô vaccine sẽ được đưa về thành phố theo từng đợt và lưu trữ tại kho của Bộ Y tế ở Viện Pasteur TP.HCM. Sau đó, vaccine được chuyển về kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) để chia cho các địa phương.

Riêng với vaccine Pfizer, ông Dương Anh Đức lý giải quy trình sử dụng loại này phức tạp hơn so với vaccine khác, phải qua nhiều công đoạn nên việc tiêm cũng chậm hơn. Cụ thể, nhiệt độ lưu trữ của Pfizer là -80 đến -70 độ C. Nhưng khi tiêm phải ở nhiệt độ 2-8 độ C. Do đó, vaccine này phải qua quy trình giảm độ lạnh, rã đông, làm nguội mới có thể tiêm.

Giai đoạn rã đông sẽ do Viện Pasteur thực hiện, sau đó chuyển đến kho của HCDC rồi phân bổ cho trung tâm y tế. Trong khi vaccine AstraZeneca, Moderna có thể tiêm ngay thì vaccine Pfizer phải được để nguội trong 2 giờ và tiêm trong ngày, nếu không sẽ phải bỏ.

TP.HCM tổ chức 606 đội tiêm, chưa kể các đội chuyên trách của bệnh viện làm tại chỗ. Những ngày qua, tốc độ tiêm đang tăng dần.

"Vaccine không có tác dụng ngay, ít nhất sau 45 ngày mới có tác dụng. Nhưng nếu không tiêm sớm thì tình trạng sẽ khó khăn. Thành phố nỗ lực để khi vaccine đến với thành phố có thể đến nhanh nhất với người dân", ông Đức nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đang nỗ lực đàm phán để mua 5 triệu liều vaccine Sinopharm và 5 triệu liều vaccine Moderna.