Phó Chủ tịch Quảng Trị kiểm tra an ninh biên giới Việt - Lào ngày cận Tết

(VTC News) -

Ngày 25/1, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác biên giới, biển Đông hải đảo tỉnh Quảng Trị có chuyến đi kiểm tra tình hình an ninh biên giới và thăm, chúc tết các đồn biên phòng, huyện Hướng Hoá (huyện sát biên giới với nước bạn Lào).

Tại những nơi đến thăm, chỉ huy các đồn biên phòng: Lao Bảo, Thanh, Ba Nang Đội trinh sát đặc nhiệm... khẳng định chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát tình hình thực tế tại đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phòng chống dịch COVID-19; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo; chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững.

Đặc biệt năm 2021, lực lượng biên phòng Quảng Trị phối hợp, tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng được Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Lào đánh giá cao.

Ông Hà Sỹ Đồng kiểm tra, thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Thanh (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị).

Hiện các đơn vị xây dựng kế hoạch trực trong dịp Tết Nguyên đán và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; phân công, động viên cán bộ, chiến sỹ trực tết đảm bảo quân số, thời gian quy định; xây dựng kế hoạch tuần tra biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp tết; phân công các tổ công tác nắm tình hình địa bàn, tổ chức cho nhân dân đón tết đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch bệnh.

Sau khi nghe các đồn biên phòng và địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh "Những năm qua, các đồn biên phòng đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác; thực hiện hiệu quả công tác quản lý biên giới; phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào để quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép; chăm lo tốt đời sống cho đồng bào các dân tộc khu vực đồn đóng quân"

Thời gian tới, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên giới; kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xuất nhập khẩu trái phép, mua bán hàng lậu, hàng hóa phạm pháp…

Đặc biệt phối hợp với các địa phương khu vực biên giới thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để người dân đón tết an toàn, lành mạnh. Đối với huyện miền núi Hướng Hóa, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế xã hội và đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu huyện Hướng Hoá tiếp tục chỉ đạo tốt công tác lo tết cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đời sống vật chất và tình hình an ninh trật tự trước trong và sau tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán đến gần, Ban chỉ đạo Công tác biên giới, biển Đông, hải đảo tỉnh Quảng Trị tặng quà và chúc cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng và huyện miền núi biên giới đón một mùa xuân mới nhiều niềm vui, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.