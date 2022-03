Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ dâng hương Quốc mẫu Tây Thiên

(VTC News) -

Sáng 17/3 (tức ngày 15/2 âm lịch), tại Trung tâm Lễ hội Tây Thiên, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên Xuân Nhâm Dần 2022.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga... đã dự Lễ dâng hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các lãnh đạo dâng hương tại Quốc Mẫu Tây Thiên

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào ngày 15 đến 17/2 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII - người đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều.

Khi bà hóa được sắc phong Sơn trụ quốc mẫu, tối linh Đại vương thuộc hàng Thượng đẳng phúc thần. Di tích thờ bà tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo được Thủ tướng công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt từ tháng 12/2015. Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khác với mọi năm, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, năm nay, huyện Tam Đảo chỉ tổ chức phần lễ dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên, không tổ chức phần hội nhưng vẫn bảo đảm các nghi lễ truyền thống.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, từ tháng 1/2022, Công an huyện Tam Đảo đã khởi động lại hoạt động của mô hình Cụm công an Tây Thiên, với đầy đủ các lực lượng tham gia công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên khu danh thắng.

Từ ngày 15/2, thành lập thêm 2 tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là từ tỉnh lộ 302 trung tâm huyện đi khu danh thắng Tây Thiên. Bố trí lực lượng phối hợp với Ban quản lý danh thắng hướng dẫn, phân luồng phương tiện giao thông, hướng dẫn du khách về với Tây Thiên tham quan, chiêm bái.