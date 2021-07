Phó chủ tịch Hà Nội: 'Người dân chủ quan sau khi nới lỏng giãn cách'

Chiều 4/7, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các trung tâm thương mại lớn, quán cà phê ở quận Long Biên và Hà Đông.

Báo cáo đoàn kiểm tra của TP, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết quận đã triển khai các giải pháp giãn cách tại các trung tâm thương mại khi TP cho phép nới lỏng một số hoạt động. Các trung tâm thương mại dừng đón khách khi đã đủ số người quy định nhằm hạn chế tập trung đông người và thường xuyên nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Theo Phó chủ tịch Chử Xuân Dũng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố diễn biến phức tạp. Để nới lỏng một số hoạt động, ông Dũng yêu cầu siết chặt kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các trung tâm thương mại. (Ảnh: M.Q)

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá người dân vẫn có biểu hiện chủ quan, còn tình trạng tập trung đông đúc trong hàng quán ăn, vì vậy cần kiểm soát chặt chẽ lượng người vào cửa hàng, trung tâm thương mại theo đúng quy định. Cơ sở kinh doanh ăn uống cần yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế, ngồi giãn cách và phải tuân thủ đóng cửa trước 21h.

Khẳng định giải pháp căn cơ là vaccine, song, trong khi chờ tiêm chủng, ông Dũng yêu cầu người dân nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Các lực lượng chức năng bên cạnh vận động người dân nâng cao ý thức, cần tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. “Mỗi cá nhân an toàn, mỗi gia đình an toàn sẽ có một cộng đồng an toàn”, ông Dũng nói.

Trước đó, UBND Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời kèm yêu cầu không quá 20 người trong một khu vực từ 0h ngày 26/6. Sân tập golf, sân golf được mở trở lại.

Ngoài ra, Hà Nội cũng cho phép mở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn uống trong nhà. Quán bar, karaoke, Internet, game, cơ sở gym vẫn đang phải tạm dừng hoạt động.