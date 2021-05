Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng

(VTC News) -

Sáng 18/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội khẳng định, Hà Nội luôn xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng để chủ động, nghiêm túc triển khai sớm các công việc, đảm bảo bài bản, khoa học, sáng tạo và đúng các quy định của Luật, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 23/5.

Sáng tạo trong triển khai

Là địa bàn trọng điểm, nơi các thế lực thù địch tập trung chống phá, lợi dụng dân chủ, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, song Hà Nội xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là trong điều kiện thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 97 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố đã bám sát các quy định của luật, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để chủ động, nghiêm túc triển khai sớm các công việc, đảm bảo bài bản, khoa học, sáng tạo và đúng các quy định của Luật.

Thành ủy đã ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026” và ban hành hướng dẫn về công tác nhân sự; UBND thành phố ban hành các quyết định và chỉ đạo UBND các cấp thành lập Ủy ban bầu cử và các tổ chức bầu cử của các cấp; Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập các tiểu ban, phân công trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên, ban hành kế hoạch và 118 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Một trong những điểm mới ở nhiệm kỳ này là công tác phối hợp rất chặt chẽ, cung cấp thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Ủy ban Bầu cử thành phố đã giao cơ quan Thường trực và các tiểu ban, phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát hồ sơ của tất cả các ứng cử viên (cả người được giới thiệu và người tự ứng cử), tổng hợp thông tin chính xác, trung thực để chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm kênh thông tin quan trọng trong quá trình hiệp thương lựa chọn những người ứng cử bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để đưa vào chính sách chính thức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thành lập 15 Đoàn công tác để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử, đồng thời kết hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã. Đến nay, cấp thành phố đã tổ chức kiểm tra, giám sát 2 đợt với 65 lượt, kiểm tra tới các thôn, tổ dân phố và khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, thành phố đang tập trung công tác kiểm tra, giám sát đợt 3 cho đến hết ngày bầu cử.

Bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

Ủy ban Bầu cử thành phố đã nghiêm túc thực hiện, chủ động báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong thực hiện các nghiệp vụ về công tác bầu cử, cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện như: Điều chỉnh đơn vị bầu cử, điều chỉnh cơ cấu, thành phần giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội...

Ủy ban Bầu cử thành phố cũng thực hiện tốt việc bố trí người ứng cử đại biểu Quốc hội (cả do địa phương giới thiệu và Trung ương giới thiệu), đại biểu HĐND thành phố đảm bảo khoa học, hợp lý, phù hợp. Đồng thời đã ban hành các quyết định công bố, tổ chức niêm yết công khai danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố tại từng đơn vị bầu cử đảm bảo theo đúng quy định.

Ủy ban Bầu cử thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri đảm bảo quy định; thường xuyên cập nhật các biến động, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri trong tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp; tập trung rà soát các đối tượng cử tri là sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, người đang sinh sống tại các khu đô thị mới, cử tri tại các khu vực cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19…

Đối với công tác tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để vận động bầu cử, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng thực hiện nghiêm túc, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đáng lưu ý, thành phố đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức tiếp xúc cử tri có kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến hết sức hiệu quả. Tại một số đơn vị bầu cử còn tổ chức phát thanh trực tiếp trên hệ thống loa phát thanh, tạo điều kiện để đông đảo cử tri, nhân dân nắm rõ về chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tiềm ẩn phức tạp từ sớm, từ xa theo Chỉ thị số 15 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết 15 ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Công tác thông tin, tuyên truyền; tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, gửi trích ngang lý lịch của người ứng cử tới từng hộ dân, thực hiện mạn đàm tiểu sử của ứng cử viên cũng được thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định để cử tri, nhân dân hiểu rõ về các ứng cử viên, góp phần lựa chọn các đại biểu tiêu biểu, xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

“Thời gian từ nay cho đến ngày bầu cử là giai đoạn quan trọng, quyết định thành công của cuộc bầu cử. Với một kịch bản chi tiết, cụ thể cho từng hoạt động và với chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Thành phố; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội cam kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ để tổ chức thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.