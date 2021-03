Phim về Trịnh Công Sơn tiết lộ những hình ảnh đầu tiên

(VTC News) -

Đây cũng là bối cảnh chứng kiến mối tình đẹp của Trịnh Công Sơn và tái hiện khung cảnh ra đời ca khúc Diễm xưa.

Video: Fisrt look phim "Em và Trịnh"

Trịnh Công Sơn trong phim.

Trong đoạn first look của phim, Trịnh Công Sơn hồi trẻ (do Avin Lu đóng) ngồi trong căn nhà nhìn ra phố, nơi những nữ sinh Huế diện áo dài trắng đạp xe trong mưa. Ở đó có bóng dáng nàng thơ Bích Diễm (do Lan Thy đóng), người con gái đi vào cuộc đời Trịnh Công Sơn, để lại nhiều thương nhớ cùng một số tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Diễm xưa.

Là ca sĩ trưởng thành từ Giọng hát Việt, Avin Lu vẫn gặp nhiều áp lực khi tham gia bộ phim này dù trước đó, anh từng đóng Sài Gòn trong cơn mưa. Để vào vai Trịnh Công Sơn, Avin Lu chuyển lên Đà Lạt sống một mình trong hai tháng rưỡi, trải nghiệm lối sống chậm, nếm trải cảm giác cô đơn để hòa nhập tâm hồn Trịnh.

Avin Lu trong vai Trịnh Công Sơn.

Không gian xứ Huế mơ mộng.

Quãng thời gian đó, Avin Lu miệt mài tập hát, tập đàn, tập diễn, tập nói giọng Huế và tập ký chữ ký của cố nhạc sĩ. Anh cũng tích cực giảm cân, nuôi râu để tạo vóc dáng gầy rộc, u buồn của nhân vật.

Trong khi đó, Lan Thy lần đầu tham gia nghệ thuật thứ bảy. Người đẹp được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đánh giá là mang nét đẹp bí ẩn, có sự dịu dàng bên ngoài và những nổi loạn bên trong.

Lan Thy trong vai Bích Diễm, nàng thơ trong ca khúc "Diễm xưa" của Trịnh Công Sơn.

Em và Trịnh kể chuyện đời gắn với âm nhạc và tình yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngoài hình ảnh Trịnh Công Sơn thời trẻ (do Avin Lu đóng) và tuổi trung niên (do Trần Lực đóng), phim còn tái hiện cả hai thời kỳ của loạt nhân vật quen thuộc với nhạc Trịnh: Bích Diễm, Dao Ánh, Khánh Ly, Hồng Nhung...

Em và Trịnh do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, do bộ ba Phan Gia Nhật Linh, Nguyễn Thái Hà, Bình Bồng Bột biên kịch. Phim dự kiến ra mắt dịp Giáng sinh 2021.