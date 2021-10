Phim về nạn hiếp dâm ở Ấn Độ thắng giải tại LHP Busan

LHP Busan, một trong những LHP danh tiếng nhất châu Á mới kết thúc. Bộ phim The Rapist của Ấn Độ được công chiếu tại Busan ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh Châu Á đã thắng giải Kim Jiseok (đặt theo tên đạo diễn Kim Jiseok từ năm 2017). Tác phẩm tập trung khai thác đời sống tâm lý của nạn nhân hiếp dâm cũng như thủ phạm trong hành trình trả giá cho lỗi lầm. Giải thưởng này còn được trao thêm cho phim Gensan Punch.

Cảnh trong phim 'The Rapist'.

Trong khi đó, hạng mục New Currents danh giá của LHP Busan năm nay chứng kiến chiến thắng của hai bộ phim The Apartment With Two Women (Hàn Quốc) và Farewell, My Hometown (Trung Quốc).

LHP Busan diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng ban tổ chức vẫn tiến hành trao giải và tổ chức nhiều sự kiện với lượng người tham gia hạn chế và được xét nghiệm COVID-19.

Một cảnh trong phim 'Apartment With Two Women'.

Một số giải thưởng chính

Hạng mục New Currents

“Farewell, My Home Town” - đạo diễn Wang Er Zhuo (Trung Quốc) và “The "Apartment With Two Women” đạo diễn Kim Se-in (Hàn Quốc)

Giải Kim Jiseok

“The Rapist” - đạo diễn Aparna Sen

“Gensan Punch” - đạo diễn Brillante Mendoza

Giải BIFF Mecenat cho phim tài liệu

Khu vực dành riêng cho phim Hàn Quốc: “206: Unearthed” - đạo diễn Heo Chul-nyung (Hàn Quốc - Thái Lan)

Khu vực dành riêng cho phim châu Á: “Self Portrait: Fairy Tale in 47KM” - đạo diễn Zhang Mengqi (Trung Quốc)

Giải Sonje cho phim ngắn

“A Winter Glove” - đạo diễn Lee Hyeonju (Hàn Quốc)

“The Sea Calls for Me” - đạo diễn Tumpal Tampubolon (Indonesia)

Nam diễn viên của năm

Kwon Daham trong phim “Through My Midwinter” (Hàn Quốc)

Nữ diễn viên của năm

Im Jee-ho trong phim “The Apartment With Two Women (Hàn Quốc)

Giải KB New Currents do khán giả bình chọn

“The Apartment With Two Women” đạo diễn Kim Se-in (Hàn Quốc)