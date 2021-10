Phim 'Quỷ dữ trỗi dậy' tung trailer xác sống rùng rợn, bám sát trò chơi gốc

(VTC News) -

Video: Trailer phim Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy

"Resident Evil" là một trong những tựa game sinh tồn xác sống ăn khách nhất mọi thời đại. Sau 25 năm và 8 phần game gốc cùng hàng loạt ngoại truyện, tác phẩm ngày càng có đông đảo người hâm mộ. Loạt phim "Resident Evil" do Paul W.S. Anderson đạo diễn là một thành công về mặt thương mại nhưng bị nhiều fan chỉ trích vì rời quá xa nguyên tác. Do đó mà Sony quyết định tái khởi động thương hiệu với "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" (Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy) có nội dung lấy từ hai phần game đầu tiên.

Nội dung rùng rợn bám sát nguyên tác

Qua đoạn trailer, người hâm mộ không khỏi hào hứng khi nhìn thấy những cảnh phim quen thuộc từ hai tựa game "Resident Evil" (1996) và "Resident Evil 2" (1998) như Claire Redfield (Kaya Scodelario) đứng trước tấm biển “Chào mừng đến Raccoon City” vào ngày 30/9/1998 hay cuộc đụng độ giữa đội đặc nhiệm S.T.A.R.S và xác sống trong một biệt thự bỏ hoang.

Trong nguyên tác trò chơi, "Resident Evil" xoay quanh sự kiện đội S.T.A.R.S của Albert Wesker, Chris Redfield và Jill Valentine tìm kiếm các đồng đội mất tích tại một vùng núi hẻo lánh. Họ điều tra một biệt thự bỏ hoang và đụng độ vô số xác sống. Nhóm cũng phát hiện ra âm mưu thử nghiệm vũ khí sinh học biến con người thành zombie của tập đoàn Umbrella và sự phản bội của Albert Wesker.

Đến "Resident Evil 2", virus thoát khỏi phòng thí nghiệm và biến toàn bộ thành phố Raccoon thành xác sống. Chàng cảnh sát tân binh Leon Kennedy tới nhận nhiệm sở trễ nên may mắn sống sót. Song, anh kẹt giữa hàng trăm nghìn zombie khát máu. Leon cũng làm quen với Claire Redfield khi cô đến Raccoon để tìm anh trai Chris. Cả hai hợp tác cùng nhau để thoát khỏi đàn thây ma.

Trong trailer, "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" có một số thay đổi để phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh hơn. Giờ đây, Claire đến Raccoon để điều tra về xác sống sau khi nhận được tin mật báo từ một người bạn. Cô vẫn gặp mặt chàng cảnh sát Leon Kennedy giữa lúc đại dịch bùng phát. Trong khi đó, Chris Redfield (Robbie Amell) cùng đồng đội vẫn chạm mặt đàn xác sống trong biệt thự bỏ hoang.

Nhờ bám sát nguyên tác, bộ phim dễ dàng mang đến nhiều cảnh kinh dị rùng rợn và máu me. Các nhân vật chính nay là “người trần mắt thịt” nên phải cố gắng bỏ chạy và sống sót thay vì chiến đấu tay đôi với thây ma. "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" hứa hẹn sẽ là một bộ phim đậm chất ghê rợn với những màn săn đuổi kinh hoàng của thể loại kinh dị.

Dàn diễn viên hứa hẹn

Thay vì một đạo diễn chuyên hành động như Paul W.S. Anderson, "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" do Johannes Roberts - nhà làm phim chuyên trị thể loại kinh dị - cầm trịch. Ông là người đứng sau một loạt tác phẩm rùng rợn như Storage 24 (2012), The Other Side of the Door (2016), 47 Meters Down (2017), The Strangers: Prey at Night (2018), và 47 Meters Down: Uncaged (2019).

Dàn diễn phim cũng là những cái tên trẻ trung và quen thuộc với khán giả yêu dòng phim kinh dị. Vai Leon Kennedy do Avan Jogia - chàng Berkeley của "Zombieland: Double Tab" (2019) - thể hiện. Kaya Scodelario nổi tiếng qua ba phần phim "The Maze Runner", "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017) và mới đây nhất là "Crawl" (2019).

Nàng Jill Valentine do Hannah John-Kamen - ác nhân Ghost của "Ant-Man and the Wasp" (2018) - thủ vai. Robbie Amell từng xuất hiện trong hai phần "Babysitter" và "The Flash" của đài CW với vai Firestorm. Tom Hopper sẽ vào vai ác nhân Albert Wesker. Anh chính là Number One của "The Umbrella Academy". Ngoài ra, nàng phản diện nóng bỏng của cả loạt "Resident Evil" là Ada Wong cũng sẽ góp mặt và do Lily Gao đóng.