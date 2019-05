Phim có cảnh nóng của nữ diễn viên 13 tuổi công chiếu tại hơn 30 thành phố của Mỹ

Bộ phim của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) khởi chiếu ở Mỹ từ ngày 15/5. Phim đang nhận những phản hồi tích cực từ giới phê bình ở xứ sở cờ hoa.

Cây viết A.O. Scott của tờ New York Times nhận xét: “Một bộ phim đầu tay tinh tế. Sự gợi cảm mà đạo diễn Mayfair và đạo diễn hình ảnh Chananun Chotrungroj tạo ra xung quanh nhân vật Mây thực sự quyến rũ và cũng rất đáng sợ”.

Cây viết Jessica Kiang của tờ Variety viết: “Bộ phim đầu tay của Ash Mayfair mang đến một câu chuyện tuyệt đẹp, khơi gợi và đầy u sầu về sự khuất phục của phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ 19”.

Mallory Andrews của tờ CinemaScope nhận định: “Đây là một tác phẩm của sự thấu cảm thầm lặng được mô tả tinh tế trong giới hạn tồn tại khắc nghiệt của cuộc sống ở một nhân vật mà cô ấy không bao giờ để lộ ra sự tuyệt vọng của mình”.

Sau Mỹ, các thị trường tiếp theo sẽ chiếu thương mại tác phẩm là Australia (tháng 6) và Nhật Bản (tháng 8) Ở quê hương Việt Nam, Vợ ba cũng khởi chiếu từ ngày 17/5.

Tuy vậy, trước khi ra mắt, bộ phim gây xôn xao khi nữ diễn viên chính Trà My có cảnh được cho là nóng, nhạy cảm trong tác phẩm được cô thể hiện năm 13 tuổi.

Trong trailer, Trà My có những cảnh thân mật với diễn viên Lê Vũ Long – người đóng vai chồng cô. Theo một số trang quốc tế, Trà My từng chùn bước khi đọc đến những cảnh nóng trong kịch bản. Mẹ cô ban đầu cũng không ủng hộ con gái bởi cho rằng My không đủ sức để thực hiện những cảnh nhạy cảm này.

Chị My Na - mẹ của Trà My - cho biết khi con gái được chọn đóng vai chính, chị được cho đọc kịch bản. Đến khi đọc chi tiết những cảnh trong đêm tân hôn, chị nhận thấy không thể cho con gái đóng vai này được. Trà My cũng nói với mẹ sẽ không hóa thân thành vai chính như lời mời.

Thấy mẹ con Trà My từ chối vai, ê-kíp tìm cách thuyết phục.“Đạo diễn khẳng định với tôi rằng sẽ không có cảnh gì đi quá giới hạn. Cô ấy sẽ luôn bảo vệ Trà My. Nếu trong quá trình quay có bất cứ cảnh nào khiến tôi và My thấy không hài lòng, không muốn tiếp tục, chúng tôi có thể yêu cầu dừng bất cứ lúc nào. Ê-kíp cũng giải thích cụ thể, tỉ mỉ việc sẽ quay như thế nào và bảo vệ My ra sao trong những cảnh nhạy cảm”, chị Na kể.

Cuối cùng, chị Na và con gái đồng ý tham gia phim. Trong suốt quá trình Trà My tham gia vai diễn, chị Na luôn theo dõi sát sao con gái. Chị cho biết tâm lý của con gái luôn thoải mái xuyên suốt, ngay cả trong những cảnh nhạy cảm.

Chị khẳng định chưa có phân đoạn nào, cả trên hiện trường cũng như trong phim, nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi xem thành phẩm cuối cùng, cả hai mẹ con đều hài lòng bởi thấy “các cảnh quay đều rất nghệ thuật, không hề dung tục”.

Trước khi My tham gia phim, chị My Na dành nhiều thời gian để giáo dục giới tính cho con gái nhằm giúp cô bé tự vệ trước những nguy cơ xung quanh.

“Tôi hay đọc các bài viết về cách dạy dỗ con khi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi không đưa hết cách dạy con của phương Tây áp dụng vào con gái mình mà chắt lọc những điều phù hợp với thuần phong mỹ tục người Á Đông. Mẹ con tôi đủ thoải mái để trò chuyện về các vấn đề giới tính.

Ở tuổi 13 như lúc My đóng phim, tôi tin bé đã đủ lớn để nhận thức và tự bảo vệ mình cũng như phân biệt được sự khác biệt giữa phim ảnh và đời thường”, chị Na nói.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi rất ý thức được các việc mình làm để đảm bảo an toàn cho toàn bộ các diễn viên trong phim, không chỉ là các diễn viên nhí. Các cảnh tâm lý của Mây cũng được trao đổi từ rất sớm với gia đình, thậm chí là một trong những điều đầu tiên đạo diễn nói chuyện với mẹ của diễn viên Trà My.

Khi quay phân đoạn nóng, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng bởi góc máy, hiệu ứng khi dựng phim, thiết bị bảo hộ, làm sao để hình dung khi dựng lại sẽ tạo ra một cảm xúc chân thực nhất, nhưng khi thực hiện thì lại là những tính toán rất kỹ lưỡng và an toàn.

Tôi cũng gặp nhiều căng thẳng khi phải làm sao vừa để đạo diễn được toại nguyện với cảnh diễn và mọi thứ vẫn an toàn tối đa. May mắn là chúng tôi đã làm được. Bộ phim cũng đã được ghi nhận và được cấp giấy phát hành phổ biến phim nên mọi chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Còn khi quay phim, đoàn chúng tôi có thêm một tổ phụ huynh là các anh, chị, bố, mẹ theo sát con cái của mình trên phim trường và ngay cả khi đi tham gia LHP quốc tế, chúng tôi luôn có mẹ các em đồng hành cùng. Tóm lại cô bé được bao bọc rất kỹ và chưa bao giờ thấy lo lắng hay sợ hãi gì cả.

Trà My tuy nhỏ tuổi nhưng không phải là một diễn viên tay ngang, em ấy đã diễn xuất trong một số phim trước đó, trong tương lai cả gia đình cũng ủng hộ em theo nghiệp diễn nên em cũng không bỡ ngỡ hay quá lo lắng khi vào vai”.

Trước khi ra mắt khán giả trong nước, tác phẩm tạo nhiều tiếng vang ở các sự kiện điện ảnh quốc tế uy tín. Phim thắng giải của NETPAC - tổ chức phát triển điện ảnh châu Á gồm 29 quốc gia thành viên - ở Liên hoan phim Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại Liên hoan phim San-Sebastian (Tây Ban Nha) và “Phim xuất sắc” ở hạng mục tác phẩm quốc tế tại Liên hoan phim Kolkata International (Ấn Độ).

