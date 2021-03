Phim đoạt giải hay nhất tại Rồng Xanh sắp được phát sóng trên K+

(VTC News) -

Kẻ ám sát tổng thống The Man Standing Next xoay quanh sự kiện ám sát tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee vào ngày 26/10/1979. Bộ phim tái hiện lại giai đoạn lịch sử đen tối và ảm đạm của xã hội Hàn quốc lúc bấy giờ, dựa trên sự kiện có thật và chuyển thể từ cuốn sách có tên Chiefs of Namsan của phóng viên điều tra Kim Choong Seek xuất bản năm 1990.

Phim đại diện cho nền điện ảnh Hàn Quốc tham dự giải Oscar năm 2021 với hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 43, tác phẩm nhận được 11 đề cử /10 hạng mục và thắng giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Tác phẩm với sự tham gia của các diễn viên như: tài tử Lee Byung Hun, Lee Sung Min, Kwak Do Won, Lee Hee Joon, Eric Bernard… và đã đem về hơn 36,6 triệu USD sau lần công chiếu.

