Phim 'Bố già' của Trấn Thành sắp đạt doanh thu 1 triệu USD tại Mỹ

(VTC News) -

Ngày 8/6, chuyên trang điện ảnh Deadline đăng tải thông tin doanh thu bộ phim Bố già (tựa tiếng Anh: Dad, I'm sorry) ở nước ngoài, cụ thể là tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim đến từ Việt Nam thu hút sự chú ý của đông đảo kiều bào và khán giả quốc tế.

"Bố già" nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả quốc tế.

Sau 2 ngày cuối tuần thống trị phòng vé, Bố già đã thu về tổng cộng 820.000 USD (hơn 18,8 tỉ đồng). Phim liên tục mở rộng quy mô phát hành. Khi ra mắt, phim công chiếu tại 19 rạp, sau đó tăng lên 38 rạp trong tuần thứ hai và dự kiến sẽ mở rộng thành 45 rạp vào cuối tuần này.

Deadline đưa ra những bình luận về bộ phim cũng như đánh giá cao việc Trấn Thành đảm nhận các khâu viết kịch bản, đạo diễn và vai nam chính Ba Sang. “Nếu so sánh Trấn Thành với diễn viên hài người Mỹ nào, thì đó có thể là Rodney Dangerfield, không hoàn toàn vì lý do ngoại hình hay phong cách mà đến từ nhân vật của anh - Ba Sang, một người luôn bị coi thường và nhận những lời chỉ trích từ nhiều người khác”, tác giả bài viết so sánh nam MC với danh hài gạo cội người Mỹ.

Chuyên trang này cũng nhận định, chìa khoá làm nên thành công của Bố già ở phòng vé nội địa là thông điệp: Bất kể bạn gặp phải vấn đề gì, người khác cũng gặp phải vấn đề tồi tệ hơn bạn rất nhiều. Tình trạng khó khăn cùng cực mà các thành viên trong gia đình Ba Sang phải đối mặt trở nên khá khủng khiếp và có lẽ vượt xa những gì mà hầu hết mọi người phải đối mặt trong cuộc sống thực - hoặc ít nhất chúng được phóng đại ở đây theo cách khiến họ có vẻ khó chịu một cách đáng chú ý.

"Deadline" so sánh Trấn Thành với danh hài gạo cội người Mỹ Rodney Dangerfield.

“Trong một khoảnh khắc nào đó, có vẻ như 'Bố già' đang được định vị trở thành phiên bản hiện đại của những bộ phim kiểu 'xóm giềng', 'đường phố' của Pháp vào những năm 1930, nơi những biến động trong cuộc sống của một cư dân nào đó trở thành mối quan tâm của tất cả mọi người”, Deadline nhận xét.

Theo thống kê của Box Office Mojo - đơn vị thống kê phòng vé ở Mỹ, tính đến ngày 3/6/2021, Bố già thu 350.000 USD (hơn 8 tỷ đồng) trong tuần đầu ra mắt, đứng thứ 10 trong danh sách các tác phẩm có doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần đó, sau các bom tấn như A quiet place 2 (47,5 triệu USD), Cruella (21,4 triệu USD)...

Trước đó, tại phòng vé trong nước, Bố già lập nhiều kỷ lục phòng vé và nhanh chóng cán mốc doanh thu hơn 400 tỷ đồng (theo công bố của nhà phát hành). Thành tích này giúp bộ phim điện ảnh đầu tay của Trấn Thành trở thành phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt mặt Avengers: Endgame ở phòng vé Việt Nam.

Không chỉ là cái tên ăn khách tại phòng vé Mỹ, phim còn tấn công màn ảnh rộng Singapore, Malaysia, Australia.