Philippines nhận số thiết bị quân sự trị giá 29 triệu USD từ Mỹ

Tuy khó khăn do đại dịch COVID-19, kinh tế Hà Nội năm 2020 vẫn tăng trưởng tốt, GRDP ước tăng 3,98%, cao gấp khoảng 1,5 lần mức bình quân cả nước.

Công an Long Xuyên và huyện Thoại Sơn (An Giang) khởi tố 4 vụ án sau vụ Tèo '72 Nốt Ruồi' cùng đồng bọn truy sát những người đi ăn cưới.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Anh bị cấm rời khỏi Căn cứ Hải quân Portsmouth, sau tai nạn vỡ đường ống làm ngập buồng máy.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã triệu tập và lấy lời khai đối với Lê Tấn Thành, kẻ hành hung, tấn công nữ sinh bằng gậy ba khúc sau khi va chạm xe.

Vinhomes vừa chính thức công bố thiết kế chi tiết 2 khu vườn mang phong cách Nhật Bản có quy mô hàng đầu TP.HCM tại dự án The Origami, Vinhomes Grand Park.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết, tội phạm người nước ngoài vi phạm an ninh trật tự ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm giết người, cướp tài sản, trốn nã.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM được điều động giữ chức vụ Trưởng công an quận 6.

Lực chạy xe máy đến sân trụ sở công an phường với biểu hiện say rượu, chửi bới lực lượng công an rồi dùng súng tự chế bắn bị thương một Đại úy.