'Phi công trẻ' ép người yêu quan hệ tình dục rồi sát hại, cướp tài sản

(VTC News) -

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú tại thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), nghi phạm hiếp dâm, giết người yêu, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, cuối năm 2020, Thành và chị Ma Thị Nâng (SN 1988, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) quen biết qua Facebook và nảy sinh tình cảm. Trong quá trình yêu đương, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 9/4, biết tin chị Nâng sẽ về quê tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Thành tìm đến mong hàn gắn tình cảm. Sáng 12/4, tại nhà chị Nâng, Thành ép buộc chị Nâng quan hệ tình dục, sau đó đôi bên xảy ra cãi cọ do Thành nghi ngờ nạn nhân yêu người khác.

Trong lúc mâu thuẫn, Thành dùng tay siết cổ chị Nâng đến chết, lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của nạn nhân rồi khoá cửa nhà bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Sơn Dương, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định Thành là hung thủ gây án.

Đến 16h ngày 13/4, công an phát hiện Thành đang ở một khách sạn tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang kịp thời khống chế, đưa Thành về trụ sở khi nghi phạm đang chuẩn bị tiếp tục lẩn trốn.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.