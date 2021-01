Phẫu thuật ở phòng khám tư, nam thanh niên suýt hoại tử dương vật

(VTC News) -

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp nam thanh niên N.V.T., 29 tuổi, sống tại Thanh Hoá vào viện trong tình trạng hoại tử da dương vật và quy đầu do cắt bao quy đầu ở phòng khám tư.

Khai thác tiền sử được biết, sau phẫu thuật cắt bao quy đầu ở phòng khám tư, bệnh nhân có biểu hiện một phần bao quy đầu bị hoại tử, ngày càng tím đen dần và lở loét. Lo sợ, bệnh nhân vội vàng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám và điều trị.

Ca phẫu thuật bảo tồn dương vật cho bệnh nhân.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định, bệnh nhân có vết thương rất phức tạp vì hoại tử cả quy đầu và hoại tử da. Để điều trị, bệnh nhân trải qua 2 lần phẫu thuật cắt lọc làm sạch lại chỗ, do hoại tử sâu vào tận hang của dương vật và tạo hình bao quy đầu, ghép da (chuyển vạt da tại chỗ để tạo hình bao quy đầu và tạo hình lại phần da bị hoại tử). Rất may, do được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân không bị hoại tử mất toàn bộ dương vật.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm trùng hoại tử da, hoại tử sâu thân bao quy đầu vật hang rất hiếm.

Các bác sĩ khuyến cáo, tất cả những phẫu thuật như cắt bao quy đầu... đều phải tuân các nguyên tắc vô khuẩn vô trùng và cần thực hiện ở các cơ sở y tế chuyên khoa với đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn sâu, trang thiết bị hiện đại .

Ngoài ra, khi có các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.