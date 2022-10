Phẫu thuật cắt bỏ 2 khối u khổng lồ trên lưng

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới đây bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân rất đặc biệt tên là N.T.Đ. (61 tuổi), quê ở huyện Thiệu Hóa. Người này nhập viện với rất nhiều khối u trên cơ thể, trong đó 2 khối u khổng lồ trên lưng, đường kính mỗi khối u 30 cm, chiếm toàn bộ phần lưng và 1 khối u to trên mặt che kín toàn bộ mắt phải.

Khối u to đến nỗi bệnh nhân không thể đi lại, làm việc bình thường mà phải cúi hết người ra phía trước mới đủ cân bằng với phần khối u trên lưng.

Bệnh nhân Đ. hoàn cảnh kinh tế khó khăn, từ nhỏ xuất hiện khối u trên lưng, theo thời gian khối u phát triển ngày càng lớn dần, đồng thời trên cơ thể xuất hiện thêm nhiều khối u kích thước khác nhau. Nhà nghèo, gia đình không đủ tiền chữa bệnh nên các khối u ngày càng to, làm cho bệnh nhân gần như không thể đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào anh trai và người thân chu cấp, khó khăn, vất vả nhân lên gấp bội khi không may anh trai của bệnh nhân vừa qua đời. Thời gian gần đây, hai khối u trên lưng to lên rất nhanh và bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe yếu đi rất nhiều nên gia đình quyết tâm đưa đến bệnh viện để điều trị.

(Ảnh minh họa)

BS CK II Lê Thanh Hoài, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng nặng với bệnh cảnh của bệnh u sợi thần kinh loại 1 có biểu hiện nhiều khối u lớn trên cơ thể, trong đó có khối u đã gây biến chứng chảy máu trong u, nếu không phẫu thuật kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Vì vậy, các bác sĩ đã chuẩn bị nguồn máu và mổ cấp cứu cho bệnh nhân, ưu tiên phẫu thuật cắt bỏ 2 khối u lớn đã gây biến chứng".

Sức khỏe bệnh nhân sau mổ đã ổn định, có thể tự ăn uống, vận động được. Bệnh nhân cũng rất mong muốn khi phục hồi sức khỏe sẽ quay trở lại Khoa Ngoại tổng hợp 1 để cắt bỏ khối u trên mặt, phẫu thuật tạo hình lại mí trên và mi dưới mắt bên phải, giúp cho bệnh nhân không còn thấy ngại khi tiếp xúc với mọi người.

Theo BS CK 2 Lê Thanh Hoài, u sợi thần kinh loại 1 (NF1) hay còn gọi là u sợi thần kinh ngoại biên hoặc bệnh von Recklinghausen. Đây là bệnh lý di truyền theo gen trội do rối loạn nhiễm sắc thể 17. U sợi thần kinh loại 1 có thể gây ra những biến chứng trên các bộ phận.

"U sợi thần kinh loại 1 là loại u phổ biến do di truyền gây ra. Phần lớn bệnh không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng khi cần có thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị. Do đó, để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa biến chứng, khi phát hiện những triệu chứng liên quan đến u sợi thần kinh loại 1, người bệnh cần phải đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa Thần kinh thăm khám", bác sĩ Hoài khuyến cáo.